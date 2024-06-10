Как правильно выбрать солнцезащитные очки и кому они нужны

Офтальмолог Чурганова: носить солнцезащитные очки нужно всем людям

10 июня 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

При выборе очков следует обратить внимание на цвет линз, отметила офтальмолог Фото: Анна Майорова © URA.RU Солнцезащитные очки нужно носить всем людям, а при их выборе необходимо обращать внимание на способность блокировать ультрафиолетовые лучи нескольких типов. Об этом URA.RU рассказала врач-офтальмолог «СберЗдоровья» Мария Чурганова, отметив, что выбирать очки следует под наблюдением специалиста. «Главным критерием при выборе солнцезащитных очков должна быть их способность блокировать ультрафиолетовые лучи типа А и В в диапазоне до 400 нм (нанометров — прим. URA.RU), поскольку это обеспечивает полную защиту глаз», — рассказала врач «СберЗдоровья» URA.RU. Специалист отметила, что информация о такой способности очков может быть указана прямо на линзах либо в инструкции. При этом общего стандарта для обозначения защиты от ультрафиолетового излучения нет, уточнила доктор. По словам врача-офтальмолога, солнцезащитные очки нужно носить всем из-за вредного воздействия ультрафиолетовых лучей на глаза. Они могут вызывать такие заболевания, как катаракта (помутнение хрусталика глаза — прим. URA.RU) и злокачественные опухоли глаза. При выборе очков доктор призвала обращаться к врачу-офтальмологу и уточнять все моменты с ним. При выборе солнцезащитных очков следует обращать внимание и на цвет линз. Мария Чурганова рекомендовала отдавать предпочтение серым и коричневым оттенкам, поскольку они менее всего искажают цветопередачу. Это особенно важно для людей с нарушениями зрения и цветовосприятия, пояснила она. Кроме того, при выборе очков учитывать следует и личные потребности — например, водителям и рыбакам следует использовать очки с поляризацией, которые помогут исключить рассеянный свет и блики, при этом улучшая видимость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солнцезащитные очки нужно носить всем людям, а при их выборе необходимо обращать внимание на способность блокировать ультрафиолетовые лучи нескольких типов. Об этом URA.RU рассказала врач-офтальмолог «СберЗдоровья» Мария Чурганова, отметив, что выбирать очки следует под наблюдением специалиста. «Главным критерием при выборе солнцезащитных очков должна быть их способность блокировать ультрафиолетовые лучи типа А и В в диапазоне до 400 нм (нанометров — прим. URA.RU), поскольку это обеспечивает полную защиту глаз», — рассказала врач «СберЗдоровья» URA.RU. Специалист отметила, что информация о такой способности очков может быть указана прямо на линзах либо в инструкции. При этом общего стандарта для обозначения защиты от ультрафиолетового излучения нет, уточнила доктор. По словам врача-офтальмолога, солнцезащитные очки нужно носить всем из-за вредного воздействия ультрафиолетовых лучей на глаза. Они могут вызывать такие заболевания, как катаракта (помутнение хрусталика глаза — прим. URA.RU) и злокачественные опухоли глаза. При выборе очков доктор призвала обращаться к врачу-офтальмологу и уточнять все моменты с ним. При выборе солнцезащитных очков следует обращать внимание и на цвет линз. Мария Чурганова рекомендовала отдавать предпочтение серым и коричневым оттенкам, поскольку они менее всего искажают цветопередачу. Это особенно важно для людей с нарушениями зрения и цветовосприятия, пояснила она. Кроме того, при выборе очков учитывать следует и личные потребности — например, водителям и рыбакам следует использовать очки с поляризацией, которые помогут исключить рассеянный свет и блики, при этом улучшая видимость.