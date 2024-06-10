Украина разместит истребители F-16 на заграничных авиабазах

10 июня 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Истребители F-16, которые Запад поставил Киеву, перенаправят на базы за границей, заявил Голубцов Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Calabrese новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На авиабазах за границей разместят несколько истребителей F-16 американского производства, которые были поставлены Киеву. Это сделано для того, чтобы иметь постоянный запас самолетов и не дать им стать мишенями на украинских базах. Об этом сообщил начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов. Новость по теме Какие самолеты есть у ВСУ: оружие и структура воздушных войск Украины «Такое решение было принято для того, чтобы можно было постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, соответствующих количеству пилотов», — заявил Голубцов. Его слова передает издание «Цензор». Также самолеты разместят на базах, чтобы они не стали мишенями для на базах Украины. Эти истребители станут резервом, если будут проводиться замены неисправных самолетов и ремонтных работ. Кроме того, несколько из этих самолетов буду использованы для обучения пилотов из Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На авиабазах за границей разместят несколько истребителей F-16 американского производства, которые были поставлены Киеву. Это сделано для того, чтобы иметь постоянный запас самолетов и не дать им стать мишенями на украинских базах. Об этом сообщил начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов. «Такое решение было принято для того, чтобы можно было постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, соответствующих количеству пилотов», — заявил Голубцов. Его слова передает издание «Цензор». Также самолеты разместят на базах, чтобы они не стали мишенями для на базах Украины. Эти истребители станут резервом, если будут проводиться замены неисправных самолетов и ремонтных работ. Кроме того, несколько из этих самолетов буду использованы для обучения пилотов из Украины.