Происшествия Криминал Криминальному авторитету Шишкану вынесли приговор Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному лишению свободы 10 июня 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Помимо пожизненного заключения, Олегу Медведеву назначили штраф в пять млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан. Об этом сообщил корреспондент из зала суда. «По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — приводит цитату судьи Алексей Гринев РИА Новости. Помимо этого, Шишкану был назначен штраф в пять миллионов рублей. Дело слушалось в выездном формате в одном из самых больших залов Мосгорсуда. В процессе участвовало внушительное количество человек, отметил журналист. В мае 2024 года коллегия присяжных признала Медведева и членов его группировки виновными в совершении тяжких преступлений, включая убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяну Сидорову и троих ее близких. Прокуратура запросила для Медведева пожизненное заключение, обвинив его в стремлении незаконно завладеть землями завода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан. Об этом сообщил корреспондент из зала суда. «По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — приводит цитату судьи Алексей Гринев РИА Новости. Помимо этого, Шишкану был назначен штраф в пять миллионов рублей. Дело слушалось в выездном формате в одном из самых больших залов Мосгорсуда. В процессе участвовало внушительное количество человек, отметил журналист. В мае 2024 года коллегия присяжных признала Медведева и членов его группировки виновными в совершении тяжких преступлений, включая убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяну Сидорову и троих ее близких. Прокуратура запросила для Медведева пожизненное заключение, обвинив его в стремлении незаконно завладеть землями завода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям