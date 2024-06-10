Криминальному авторитету Шишкану вынесли приговор

Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному лишению свободы
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Заседание Мосгорсуда по делу вора в законе по кличке Шишкан, Шишканова Олега (Медведева). Москва, трансляция, шишканов олег, шишкан
Помимо пожизненного заключения, Олегу Медведеву назначили штраф в пять млн рублей Фото:

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан. Об этом сообщил корреспондент из зала суда.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — приводит цитату судьи Алексей Гринев РИА Новости. Помимо этого, Шишкану был назначен штраф в пять миллионов рублей.

Дело слушалось в выездном формате в одном из самых больших залов Мосгорсуда. В процессе участвовало внушительное количество человек, отметил журналист.

В мае 2024 года коллегия присяжных признала Медведева и членов его группировки виновными в совершении тяжких преступлений, включая убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяну Сидорову и троих ее близких. Прокуратура запросила для Медведева пожизненное заключение, обвинив его в стремлении незаконно завладеть землями завода.

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Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан. Об этом сообщил корреспондент из зала суда. «По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — приводит цитату судьи Алексей Гринев РИА Новости. Помимо этого, Шишкану был назначен штраф в пять миллионов рублей. Дело слушалось в выездном формате в одном из самых больших залов Мосгорсуда. В процессе участвовало внушительное количество человек, отметил журналист. В мае 2024 года коллегия присяжных признала Медведева и членов его группировки виновными в совершении тяжких преступлений, включая убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяну Сидорову и троих ее близких. Прокуратура запросила для Медведева пожизненное заключение, обвинив его в стремлении незаконно завладеть землями завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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