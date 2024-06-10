Названы профессии с самыми высокими зарплатами в Свердловской области

Больше всех в Свердловской области получают финансисты и страховщики
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Пресс-тур на площадку «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». Екатеринбург, титановая долина, офис, разговор по телефону
Средняя зарплата людей, работающих с деньгами, — 141,4 тысячи Фото:

Больше всего в Свердловской области платят финансистам и страховщикам — в среднем 141,4 тысячи рублей. Среднестатистические данные о зарплатах уральцев в период январь—апрель 2024 года опубликованы на сайте Свердловскстата.

«Средняя заработная плата в сфере финансовой и страховой деятельности составляет 141356 рублей. Специалисты в сфере информации и связи зарабатывают 127186 рублей», — сказано в докладе.

Также одну из самых высоких зарплат получают работники в сфере нефтепродуктов и производства кокса (топлива для производства чугуна в доменной печи) — 140356 рублей. Среднемесячная зарплата рабочих по добыче металлических руд — 106143 рубля, а научных сотрудников — 103878 рублей.

О других достойных предложениях на рынке труда URA.RU рассказывало ранее со ссылкой на «Авито Работу». Там рассказывали, что зарплаты медработников в онлайн-школах Екатеринбурга достигли 400 тысяч рублей. В этот же период, с января по апрель, в Свердловской области на 16% увеличился спрос в целом на медперсонал.

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Больше всего в Свердловской области платят финансистам и страховщикам — в среднем 141,4 тысячи рублей. Среднестатистические данные о зарплатах уральцев в период январь—апрель 2024 года опубликованы на сайте Свердловскстата. «Средняя заработная плата в сфере финансовой и страховой деятельности составляет 141356 рублей. Специалисты в сфере информации и связи зарабатывают 127186 рублей», — сказано в докладе. Также одну из самых высоких зарплат получают работники в сфере нефтепродуктов и производства кокса (топлива для производства чугуна в доменной печи) — 140356 рублей. Среднемесячная зарплата рабочих по добыче металлических руд — 106143 рубля, а научных сотрудников — 103878 рублей. О других достойных предложениях на рынке труда URA.RU рассказывало ранее со ссылкой на «Авито Работу». Там рассказывали, что зарплаты медработников в онлайн-школах Екатеринбурга достигли 400 тысяч рублей. В этот же период, с января по апрель, в Свердловской области на 16% увеличился спрос в целом на медперсонал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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