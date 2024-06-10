Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасных змеях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При укусе ужа нужно обратиться к врачу
При укусе ужа нужно обратиться к врачу Фото:

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО обращаться к врачу в случае укуса ужа. Несмотря на то, что они относятся к виду неядовитых змей, рана может инфицироваться.

«Иногда эти пресмыкающиеся могут напасть на людей, и хоть у них нет опасного яда, но все же могут причинить вред. От укуса ужа ранка может инфицироваться, поэтому если вы оказались в такой неприятной ситуации, не забывайте обработать рану», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.

Инспекторы Роспотребнадзора советуют сразу обращаться к врачу. Медики могут посоветовать сделать прививку от столбняка, от которой не стоит отказываться. «Взрослым с 18 лет рекомендуется повторять прививку против столбняка каждые 10 лет», уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Сургута напугала змея во дворе дома. Очевидцам удалось снять ее на видео.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО обращаться к врачу в случае укуса ужа. Несмотря на то, что они относятся к виду неядовитых змей, рана может инфицироваться. «Иногда эти пресмыкающиеся могут напасть на людей, и хоть у них нет опасного яда, но все же могут причинить вред. От укуса ужа ранка может инфицироваться, поэтому если вы оказались в такой неприятной ситуации, не забывайте обработать рану», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. Инспекторы Роспотребнадзора советуют сразу обращаться к врачу. Медики могут посоветовать сделать прививку от столбняка, от которой не стоит отказываться. «Взрослым с 18 лет рекомендуется повторять прививку против столбняка каждые 10 лет», уточнили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Сургута напугала змея во дворе дома. Очевидцам удалось снять ее на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...