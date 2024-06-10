Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасных змеях

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО обращаться к врачу в случае укуса ужа. Несмотря на то, что они относятся к виду неядовитых змей, рана может инфицироваться.
«Иногда эти пресмыкающиеся могут напасть на людей, и хоть у них нет опасного яда, но все же могут причинить вред. От укуса ужа ранка может инфицироваться, поэтому если вы оказались в такой неприятной ситуации, не забывайте обработать рану», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.
Инспекторы Роспотребнадзора советуют сразу обращаться к врачу. Медики могут посоветовать сделать прививку от столбняка, от которой не стоит отказываться. «Взрослым с 18 лет рекомендуется повторять прививку против столбняка каждые 10 лет», уточнили в Роспотребнадзоре.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Сургута напугала змея во дворе дома. Очевидцам удалось снять ее на видео.
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