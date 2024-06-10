Врио губернатора Кухарук начал свою поездку по ХМАО

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В первую очередь Руслан Кухарук отправился в Сургут
В первую очередь Руслан Кухарук отправился в Сургут Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук начал свою поездку по региону с рабочими визитами. Первым он решил посетить Сургут, где у него среди прочего намечены встречи с администрацией города и депутатами.

«Сургут станет первым муниципалитетом по программе врио — здесь Руслан Кухарук будет работать в течение трех дней, со второй половины 10 июня по 12 июня включительно. Сегодня Руслан Кухарук проведет встречу с управленческой командой Сургута — администрацией города, депутатами Государственной Думы РФ, Думы Югры и Думы Сургута», — говорится на сайте окружных властей.

Врио главы региона посетит в Сургуте строящиеся соцобъекты, среди которых научно-технологический центр «Юнити парк», а также встретится с руководителями крупных компаний. В День России он лично поздравит сургутян с 430-летием города. «В конце недели Руслан Кухарук посетит Нижневартовск», — уточняют на сайте правительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в планах врио губернатора ХМАО рабочие поездки в 22 муниципалитета округа. Кухарук отмечал, что ему важно увидеть реальное положение дел в каждом городе и поселке региона.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук начал свою поездку по региону с рабочими визитами. Первым он решил посетить Сургут, где у него среди прочего намечены встречи с администрацией города и депутатами. «Сургут станет первым муниципалитетом по программе врио — здесь Руслан Кухарук будет работать в течение трех дней, со второй половины 10 июня по 12 июня включительно. Сегодня Руслан Кухарук проведет встречу с управленческой командой Сургута — администрацией города, депутатами Государственной Думы РФ, Думы Югры и Думы Сургута», — говорится на сайте окружных властей. Врио главы региона посетит в Сургуте строящиеся соцобъекты, среди которых научно-технологический центр «Юнити парк», а также встретится с руководителями крупных компаний. В День России он лично поздравит сургутян с 430-летием города. «В конце недели Руслан Кухарук посетит Нижневартовск», — уточняют на сайте правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что в планах врио губернатора ХМАО рабочие поездки в 22 муниципалитета округа. Кухарук отмечал, что ему важно увидеть реальное положение дел в каждом городе и поселке региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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