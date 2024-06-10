Владелец нефтесервиса из ХМАО продал свой санаторий в Ставрополье

Владелец нефтесервисной компании «Экотон» из Пыть-Яха (ХМАО) Ярослав Мельник, входящий в список самых богатых людей Югры, продал свой санаторий в Кисловодске. Югорчанин выступал учредителем ООО «Белая скала», который строил одноименную здравницу в Ставрополье.
«Санаторий я недавно продал, сейчас к нему отношения не имею. Данные о покупателе сообщить не могу — конфиденциальная информация», — сообщил корреспонденту URA.RU Мельник. Причины продажи актива бизнесмен не раскрыл.
Мельник стал учредителем ООО «Белая скала» в 2021 году. В едином государственном реестре юридических лиц он до сих пор числится владельцем компании. «Сделка произошла недавно, возможно, данные не успели обновиться», — прокомментировал этот факт югорский бизнесмен.
Санаторий «Белая скала» — один из долгостроев Ставропольского края. Стройка была заморожена 10 лет назад, но несколько лет назад власти Ставрополья объявили о возобновлении работы из-за появления инвестора. По данным инвестиционного портала Ставропольского края, строительство санатория возобновили в 2022 году, завершить планируют в 2025-м. Стоимость проекта — больше трех миллиардов рублей.
Ранее URA.RU писало, что владелец нефтесервисной компании «Экотон» из Пыть-Яха Ярослав Мельник занимает пятое место в списке богатейших людей ХМАО. Он числится учредителем восьми предприятий стоимостью порядка 14,5 млрд рублей.
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