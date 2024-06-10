Военкор Коц объяснил, чем важно освобождение Старомайорского

Военкор Коц: взятие Старомайорского позволит освободить занятые ВСУ территории
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Взятие Старомайорского позволит обезопасить фланг запорожской группировки, заявил Александр Коц
Взятие Старомайорского позволит обезопасить фланг запорожской группировки, заявил Александр Коц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взятие Старомайорского позволит российским войскам вернуть контроль над районами, захваченными ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом рассказал военкор Александр Коц.

«Контроль над Старомайорским позволит нам освободить территории, занятые украинцами в ходе контрнаступления, а также обезопасить фланг нашей запорожской группировки», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что Старомайорское является одним из населенных пунктов на так называемом времевском выступе, где в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ удалось занять несколько сел.

Российские военнослужащие 10 июня установили контроль над Старомайорским. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, с начала 2024 года российские вооруженные силы освободили 47 населенных пунктов и продолжают теснить украинские войска, передает Life

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Взятие Старомайорского позволит российским войскам вернуть контроль над районами, захваченными ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом рассказал военкор Александр Коц. «Контроль над Старомайорским позволит нам освободить территории, занятые украинцами в ходе контрнаступления, а также обезопасить фланг нашей запорожской группировки», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что Старомайорское является одним из населенных пунктов на так называемом времевском выступе, где в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ удалось занять несколько сел. Российские военнослужащие 10 июня установили контроль над Старомайорским. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, с начала 2024 года российские вооруженные силы освободили 47 населенных пунктов и продолжают теснить украинские войска, передает Life. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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