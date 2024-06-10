Военкор Коц объяснил, чем важно освобождение Старомайорского

Взятие Старомайорского позволит российским войскам вернуть контроль над районами, захваченными ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом рассказал военкор Александр Коц.
«Контроль над Старомайорским позволит нам освободить территории, занятые украинцами в ходе контрнаступления, а также обезопасить фланг нашей запорожской группировки», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что Старомайорское является одним из населенных пунктов на так называемом времевском выступе, где в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ удалось занять несколько сел.
Российские военнослужащие 10 июня установили контроль над Старомайорским. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, с начала 2024 года российские вооруженные силы освободили 47 населенных пунктов и продолжают теснить украинские войска, передает Life.
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