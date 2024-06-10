Жителей ЯНАО предупредили об опасности встречи с хищным зверем в лесу

В Надымском районе заметили бурого медведя
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В Правохеттинском (ЯНАО) заметили бурого медведя (архивное фото)
В Правохеттинском (ЯНАО) заметили бурого медведя (архивное фото) Фото:

В Надымском районе ЯНАО заметили бурого медведя. Сообщение о возможной встрече с хищником опубликовали в администрации Надыма.

«Возле Правохеттинского (ЯНАО) замечен бурый медведь. Информация передана профильным службам. Будьте внимательны и осторожны», — рассказали в официальной группе надымской районной администрации «ВКонтакте». 

В сообщении администрации Надымского района напомнили, как избежать встречи с медведем. Для этого нужно шумно себя вести в лесу, стараться ходить группами, избегать зарослей и густых кустов и не оставлять после себя пищевые отходы. 

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В Надымском районе ЯНАО заметили бурого медведя. Сообщение о возможной встрече с хищником опубликовали в администрации Надыма. «Возле Правохеттинского (ЯНАО) замечен бурый медведь. Информация передана профильным службам. Будьте внимательны и осторожны», — рассказали в официальной группе надымской районной администрации «ВКонтакте».  В сообщении администрации Надымского района напомнили, как избежать встречи с медведем. Для этого нужно шумно себя вести в лесу, стараться ходить группами, избегать зарослей и густых кустов и не оставлять после себя пищевые отходы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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