Жителей ЯНАО предупредили об опасности встречи с хищным зверем в лесу

В Правохеттинском (ЯНАО) заметили бурого медведя (архивное фото)
В Надымском районе ЯНАО заметили бурого медведя. Сообщение о возможной встрече с хищником опубликовали в администрации Надыма.
«Возле Правохеттинского (ЯНАО) замечен бурый медведь. Информация передана профильным службам. Будьте внимательны и осторожны», — рассказали в официальной группе надымской районной администрации «ВКонтакте».
В сообщении администрации Надымского района напомнили, как избежать встречи с медведем. Для этого нужно шумно себя вести в лесу, стараться ходить группами, избегать зарослей и густых кустов и не оставлять после себя пищевые отходы.
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