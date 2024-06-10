В центре Перми бесплатно выступит звезда 90-х

В День города на пермской Эспланаде выступит популярный певец 90-х Игорь Саруханов. Его выступление начнется в 21:00, сказано на сайте пермской мэрии.
«12 июня в 21:00 пермяков ждет выступление заслуженного артиста России, певца, гитариста, композитора и поэта Игоря Саруханова», — сказано в сообщении. Уточняется, что артист будет выступать на главной сцене, которую установят перед зданием Законодательного Собрания. Посмотреть концерт смогут все желающие.
Игорь Саруханов был участником групп «Цветы» и «Синяя птица». Более всего он известен благодаря песням «Скрип колеса», «Каракум», «Позади крутой поворот» и другим. Ранее URA.RU рассказало, что выступление артиста будет стоить пермским властям 1,6 млн рублей.
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