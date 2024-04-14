На Дне города в Перми выступит Игорь Саруханов

Власти Перми заключили контракт с певцом Игорем Сарухановым о выступлении на Дне города 12 июня. По данным портала госзакупок, концерт обойдется в 1,6 млн рублей.
«Саруханов выйдет на сцену 12 июня 2024 года, в период с 18 до 22 часов. Продолжительность выступления составит не менее 40 минут. Стоимость выступления составит 1,6 млн рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на контракт.
Ранее сообщалось, что на Дне города также выступит популярный певец Алексей Глызин. Но позже мэрия Перми заявила, что контракт с ним еще не заключен, а власти ведут переговоры с несколькими артистами, которые могли бы стать хедлайнерами на главном шоу 12 июня.
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Власти Перми заключили контракт с певцом Игорем Сарухановым о выступлении на Дне города 12 июня. По данным портала госзакупок, концерт обойдется в 1,6 млн рублей. «Саруханов выйдет на сцену 12 июня 2024 года, в период с 18 до 22 часов. Продолжительность выступления составит не менее 40 минут. Стоимость выступления составит 1,6 млн рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на контракт. Ранее сообщалось, что на Дне города также выступит популярный певец Алексей Глызин. Но позже мэрия Перми заявила, что контракт с ним еще не заключен, а власти ведут переговоры с несколькими артистами, которые могли бы стать хедлайнерами на главном шоу 12 июня.