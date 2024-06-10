10 июня 2024

Парламент Армении рассмотрит проект об отставке правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Ереван, Армения, армения, флаг армении, ереван, Площадь Республики
В Армении готовят отставку правительства Фото:

В парламенте Армении планируют рассмотреть проект об отставке правительства. Внеочередная сессия парламента назначена на 17 июня. Распоряжение появилось на сайте законодательного органа.

«По инициативе депутатов Национального собрания 17 июня 2024 года созвать внеочередную сессию со следующей повесткой дня: «Проект послания Национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства», — говорится в документе.

Ранее лидер движения «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян заявил, что оппозиция инициирует процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте. По его словам, народ Армении поддержит эту инициативу.

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В парламенте Армении планируют рассмотреть проект об отставке правительства. Внеочередная сессия парламента назначена на 17 июня. Распоряжение появилось на сайте законодательного органа. «По инициативе депутатов Национального собрания 17 июня 2024 года созвать внеочередную сессию со следующей повесткой дня: «Проект послания Национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства», — говорится в документе. Ранее лидер движения «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян заявил, что оппозиция инициирует процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте. По его словам, народ Армении поддержит эту инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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