Парламент Армении рассмотрит проект об отставке правительства

11 июня 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

В Армении готовят отставку правительства Фото: Виталий Страхов © URA.RU В парламенте Армении планируют рассмотреть проект об отставке правительства. Внеочередная сессия парламента назначена на 17 июня. Распоряжение появилось на сайте законодательного органа. «По инициативе депутатов Национального собрания 17 июня 2024 года созвать внеочередную сессию со следующей повесткой дня: «Проект послания Национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства», — говорится в документе . Ранее лидер движения «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян заявил, что оппозиция инициирует процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте. По его словам, народ Армении поддержит эту инициативу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В парламенте Армении планируют рассмотреть проект об отставке правительства. Внеочередная сессия парламента назначена на 17 июня. Распоряжение появилось на сайте законодательного органа. «По инициативе депутатов Национального собрания 17 июня 2024 года созвать внеочередную сессию со следующей повесткой дня: «Проект послания Национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства», — говорится в документе. Ранее лидер движения «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян заявил, что оппозиция инициирует процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте. По его словам, народ Армении поддержит эту инициативу.