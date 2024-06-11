Врачи объяснили, почему россиян лечили от коронавируса препаратом с серьезной «побочкой»

Препарат для лечения коронавируса фавипиравир вызвал 56% побочных реакций у людей из всех зарегистрированных препаратов от COVID-19, говорится в журнале Научного центра экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) Минздрава «Медвестник». Однако препарат могут применять, если он дает шанс больному выздороветь, пояснили эксперты РБК.
«В официальной статистике упоминаются 873 случая в 2020–2022 годах, относящихся к лечению COVID, а больше всего негативных реакций связано с препаратом фавипиравир (493 случая) — 56% от общего числа побочных явлений», — передает РБК информацию из «Медвестника». Треть негативных реакций сочтены «серьезными»: дыхательная недостаточность, крапивница, легочная эмболия и аллергический отек. После фавипиравира по количеству случаев побочки идут гидроксихлорохин и олокизумаб.
«Мы вынуждены применять лекарства, когда прекрасно понимаем, что лекарственное взаимодействие может быть неблагоприятно для пациента, но это даст шанс ему выздороветь. В противном случае мы потеряем пациента», — пояснил РБК старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Другое мнение высказал адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона, президент консалтинговой компании NextGen Bio Константин Чумаков. «Применение фавипиравира в России и других странах связано с давлением со стороны фармацевтических компаний. Они сделали большие деньги, продавая этот препарат намного дороже себестоимости», — сказал Чумаков в беседе с РБК.
Фавипиравир был разработан в начале 2000-х годов японской фармацевтической компанией Fujifilm Toyama Chemical для лечения гриппа. Разрешение на его использование было получено лишь в 2014 году.
Минздрав России 30 мая 2020 года зарегистрировал фавипиравир как первое средство для лечения коронавирусной инфекции. В июне того же года препарат был включен в методические рекомендации по лечению COVID-19, а с сентября разрешено его амбулаторное применение. Однако к середине марта 2021 года фавипиравир почти пропал из российских аптек.
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