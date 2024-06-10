10 июня 2024

Вице-губернатор ХМАО ушел в отставку

Замгубернатора ХМАО Тиртока покинул пост по собственному желанию
© Служба новостей «URA.RU»
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До назначения замом губернатора ХМАО по взаимодействию с новыми регионами экс-генерал МЧС Александр Тиртока отвечал за региональную безопасность
До назначения замом губернатора ХМАО по взаимодействию с новыми регионами экс-генерал МЧС Александр Тиртока отвечал за региональную безопасность Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока, курировавший в правительстве взаимодействие с новыми регионами, покинул пост 7 июня. Об этом URA.RU сообщила глава департамента внутренней политики Югры Наталья Гулина.

«Заместитель Губернатора автономного округа Тиртока Александр Александрович уволен по инициативе работника на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Распоряжение подписано 7 июня 2024 года», — прокомментировала Гулина.

Источники URA.RU отмечают, что Тиртока в последнее время редко появлялся на заседаниях правительства, в подшефной Югре Макеевке (ДНР) чаще бывали экс-губернатор Наталья Комарова, ее первый зам по политике Алексей Шипилов и курирующий стройблок вице-губернатор Азат Ислаев.

До назначения куратором новых регионов 2022 году Тиртока отвечал за региональную безопасность. Он перешел в правительство Югры, будучи генералом МЧС.

Ранее URA.RU писало о том, что Тиртоке прочат скорую отставку. Инсайд агентства подтвердился.

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Заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока, курировавший в правительстве взаимодействие с новыми регионами, покинул пост 7 июня. Об этом URA.RU сообщила глава департамента внутренней политики Югры Наталья Гулина. «Заместитель Губернатора автономного округа Тиртока Александр Александрович уволен по инициативе работника на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Распоряжение подписано 7 июня 2024 года», — прокомментировала Гулина. Источники URA.RU отмечают, что Тиртока в последнее время редко появлялся на заседаниях правительства, в подшефной Югре Макеевке (ДНР) чаще бывали экс-губернатор Наталья Комарова, ее первый зам по политике Алексей Шипилов и курирующий стройблок вице-губернатор Азат Ислаев. До назначения куратором новых регионов 2022 году Тиртока отвечал за региональную безопасность. Он перешел в правительство Югры, будучи генералом МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что Тиртоке прочат скорую отставку. Инсайд агентства подтвердился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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