Вице-губернатор ХМАО ушел в отставку

Заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока, курировавший в правительстве взаимодействие с новыми регионами, покинул пост 7 июня. Об этом URA.RU сообщила глава департамента внутренней политики Югры Наталья Гулина.
«Заместитель Губернатора автономного округа Тиртока Александр Александрович уволен по инициативе работника на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Распоряжение подписано 7 июня 2024 года», — прокомментировала Гулина.
Источники URA.RU отмечают, что Тиртока в последнее время редко появлялся на заседаниях правительства, в подшефной Югре Макеевке (ДНР) чаще бывали экс-губернатор Наталья Комарова, ее первый зам по политике Алексей Шипилов и курирующий стройблок вице-губернатор Азат Ислаев.
До назначения куратором новых регионов 2022 году Тиртока отвечал за региональную безопасность. Он перешел в правительство Югры, будучи генералом МЧС.
Ранее URA.RU писало о том, что Тиртоке прочат скорую отставку. Инсайд агентства подтвердился.
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