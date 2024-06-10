10 июня 2024

В Екатеринбурге поймали вора из федерального розыска, бежавшего в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный находился в федеральном розыске с начала марта
Задержанный находился в федеральном розыске с начала марта Фото:

Транспортные полицейские Екатеринбурга на вокзале задержали 51-летнего красноярца, находящегося в федеральном розыске с начала марта за воровство. Мужчина знал об ориентировках, из-за чего хотел скрыться в Москве, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«В минувшие выходные сотрудники уголовного розыска Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский по ориентировке задержали в пассажирском поезде Барнаул — Москва 51-летнего жителя Красноярского края. Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД РФ», — следует из сообщения. В отделении задержанный пояснил, что пытался добраться до столицы на поезде, чтобы скрыться от следствия.

Как оказалось, красноярец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за воровство. В крайний раз он украл деньги с чужой банковской карты, за что был арестован. Однако мужчина скрылся и 6 марта был объявлен в федеральный розыск.

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Транспортные полицейские Екатеринбурга на вокзале задержали 51-летнего красноярца, находящегося в федеральном розыске с начала марта за воровство. Мужчина знал об ориентировках, из-за чего хотел скрыться в Москве, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «В минувшие выходные сотрудники уголовного розыска Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский по ориентировке задержали в пассажирском поезде Барнаул — Москва 51-летнего жителя Красноярского края. Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД РФ», — следует из сообщения. В отделении задержанный пояснил, что пытался добраться до столицы на поезде, чтобы скрыться от следствия. Как оказалось, красноярец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за воровство. В крайний раз он украл деньги с чужой банковской карты, за что был арестован. Однако мужчина скрылся и 6 марта был объявлен в федеральный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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