В Екатеринбурге поймали вора из федерального розыска, бежавшего в Москву

Транспортные полицейские Екатеринбурга на вокзале задержали 51-летнего красноярца, находящегося в федеральном розыске с начала марта за воровство. Мужчина знал об ориентировках, из-за чего хотел скрыться в Москве, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«В минувшие выходные сотрудники уголовного розыска Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский по ориентировке задержали в пассажирском поезде Барнаул — Москва 51-летнего жителя Красноярского края. Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД РФ», — следует из сообщения. В отделении задержанный пояснил, что пытался добраться до столицы на поезде, чтобы скрыться от следствия.
Как оказалось, красноярец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за воровство. В крайний раз он украл деньги с чужой банковской карты, за что был арестован. Однако мужчина скрылся и 6 марта был объявлен в федеральный розыск.
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