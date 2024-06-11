Администрация Кургана планирует снести старинный дом по улице Гоголя 90а, в котором располагаются магазины по ремонту цифровой техники и изготовлению мебели под заказ. Об этом передает корреспондент, пообщавшийся с персоналом одной из компаний, у которой помещение находится в собственности.
«У магазина по ремонту цифровой техники помещение находится в собственности. Оно находится на первом этаже здания», — выяснил корреспондент в разговоре с представителем магазина.
URA.RU направило запросы в администрацию города и собственникам помещений. Информация дополнится после получения комментариев.
В связи с планами администрации Кургана по сносу здания на улице Гоголя, 90а, собственникам нежилых помещений необходимо ожидать официальных уведомлений от местных властей. При изъятии объекта недвижимости собственнику полагается выплата компенсации или предоставление другого помещения взамен изымаемого. Последний вариант возможен при условии, что предприниматель даст на это свое согласие.
Советы юристов:
- быть готовым к судебным процедурам и обратиться за юридической помощью;
- необходимо привести в порядок документооборот;
- до передачи документов сделать нотариально заверенную копию и обязательно получить письменное подтверждение их передачи.
Какие последствия могут быть для собственников:
- убытки от неравноценного альтернативного помещения;
- убытки из-за недостаточной денежной компенсации;
- затраты перерегистрацию юридического адреса перезаключение договоров;
- затраты на получение новых лицензий и разрешений;
- новые расходы на ремонты в новом помещении;
- недополучение доходов из-за переезда;
- полное или временное закрытие бизнеса, если некуда переехать.
Ранее URA.RU писало, что власти изымают 106-летний двухэтажный дом в Кургане, чтобы снести. Здание признано аварийным с 2018 года.
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