Крупный пожар охватил стройку кампуса УрФУ в Новокольцовском микрорайоне

Пожар тушат 13 сотрудников МЧС
В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга произошел пожар на стройке кампуса Уральского федерального университета (УрФУ). В тушении приняли участие 13 спасателей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В строящимся здании горел битум на площади 50 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы три единицы спецтехники и 13 человек личного состава», — следует из сообщения.
Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют пожар.
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