10 июня 2024

Крупный пожар охватил стройку кампуса УрФУ в Новокольцовском микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушат 13 сотрудников МЧС
Пожар тушат 13 сотрудников МЧС Фото:

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга произошел пожар на стройке кампуса Уральского федерального университета (УрФУ). В тушении приняли участие 13 спасателей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В строящимся здании горел битум на площади 50 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы три единицы спецтехники и 13 человек личного состава», — следует из сообщения.

Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют пожар.

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В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга произошел пожар на стройке кампуса Уральского федерального университета (УрФУ). В тушении приняли участие 13 спасателей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В строящимся здании горел битум на площади 50 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы три единицы спецтехники и 13 человек личного состава», — следует из сообщения. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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