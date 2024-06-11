Происшествия ФСБ задержала в КЧР банду чиновников и силовиков, похитившую 60 млн рублей 11 июня 2024 в 11:54 Размер текста - 17 + ФСБ задержала чиновников, которые причастных к хищению 60 млн рублей (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU ФСБ задержала группу высокопоставленных чиновников и силовиков в Карачаево-Черкесской Республике. Они подозреваются в хищении крупных средств на сумму около 60 миллионов рублей. «ФСБ России задержаны в Карачаево-Черкесской республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере. <…> Ущерб составил около 60 миллионов рублей», — подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что задержанные похищали деньги, которые были выделены государством в рамках программы «Развитие сельского хозяйства». Деньги были представлены в качестве субсидий на развитие республики. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. У задержанных изъяты улики, которые доказывают их виновность, отмечается в сообщении ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ФСБ задержала группу высокопоставленных чиновников и силовиков в Карачаево-Черкесской Республике. Они подозреваются в хищении крупных средств на сумму около 60 миллионов рублей. «ФСБ России задержаны в Карачаево-Черкесской республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере. <…> Ущерб составил около 60 миллионов рублей», — подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что задержанные похищали деньги, которые были выделены государством в рамках программы «Развитие сельского хозяйства». Деньги были представлены в качестве субсидий на развитие республики. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. У задержанных изъяты улики, которые доказывают их виновность, отмечается в сообщении ФСБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям