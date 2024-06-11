ФСБ задержала в КЧР банду чиновников и силовиков, похитившую 60 млн рублей

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ФСБ задержала чиновников, которые причастных к хищению 60 млн рублей (архивное фото) Фото:

ФСБ задержала группу высокопоставленных чиновников и силовиков в Карачаево-Черкесской Республике. Они подозреваются в хищении крупных средств на сумму около 60 миллионов рублей.

«ФСБ России задержаны в Карачаево-Черкесской республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере. <…> Ущерб составил около 60 миллионов рублей», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что задержанные похищали деньги, которые были выделены государством в рамках программы «Развитие сельского хозяйства». Деньги были представлены в качестве субсидий на развитие республики. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. У задержанных изъяты улики, которые доказывают их виновность, отмечается в сообщении ФСБ.

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ФСБ задержала группу высокопоставленных чиновников и силовиков в Карачаево-Черкесской Республике. Они подозреваются в хищении крупных средств на сумму около 60 миллионов рублей. «ФСБ России задержаны в Карачаево-Черкесской республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере. <…> Ущерб составил около 60 миллионов рублей», — подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что задержанные похищали деньги, которые были выделены государством в рамках программы «Развитие сельского хозяйства». Деньги были представлены в качестве субсидий на развитие республики. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. У задержанных изъяты улики, которые доказывают их виновность, отмечается в сообщении ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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