Детям, блуждавшим 4 дня в лесу, везут из Екатеринбурга в Тюмень подарки

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Вечер DIOR в кафе Brasserie. Тюмень, с днем рождения, кусок торта
Одной из «потеряшек» сегодня исполняется 11 лет Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Для брата и сестры из Тюмени, заблудившихся в свердловском лесу, волонтеры приготовили подарки. Об этом URA.RU рассказал Виктор Крылов — один из участников группы от «Русской медной компании» (РМК), которой посчастливилось найти детей 8 июня.

«11 числа у Вики день рождения, по этому поводу мы решили съездить и навестить ребят. Приготовили подарки: сертификат в магазин спортивной одежды, чтобы дети новую одежду и обувь себе купили. От волонтерского центра РМК — рюкзаки с термокружками и детскими книгами. От [бойцовского] клуба „Архангел Михаил“ — футболки и кепки. А собачкам — корм», — перечислил Крылов.

Подарки уже находятся в пути — вечером их вручат имениннице и ее брату. Вика и Гриша проплутали в свердловском лесу четверо суток. Они приехали в Слободо-Туринский район из Тюмени с дедушкой на дачу. 4 июня семейство отправилось на рыбалку вместе с двумя щенками и заблудилось. В итоге к участку смог выйти лишь пенсионер, а по поиску детей была организована масштабная операция. Все подробности этой истории — в отдельном сюжете URA.RU.

Сотрудники РМК нашли детей и отвезли в лагерь. Всего поисками подростков занималось 600 сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, волонтеров отряда «ЛизаАлерт» и других добровольцев
Сотрудники РМК нашли детей и отвезли в лагерь. Всего поисками подростков занималось 600 сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, волонтеров отряда «ЛизаАлерт» и других добровольцев
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Для брата и сестры из Тюмени, заблудившихся в свердловском лесу, волонтеры приготовили подарки. Об этом URA.RU рассказал Виктор Крылов — один из участников группы от «Русской медной компании» (РМК), которой посчастливилось найти детей 8 июня. «11 числа у Вики день рождения, по этому поводу мы решили съездить и навестить ребят. Приготовили подарки: сертификат в магазин спортивной одежды, чтобы дети новую одежду и обувь себе купили. От волонтерского центра РМК — рюкзаки с термокружками и детскими книгами. От [бойцовского] клуба „Архангел Михаил“ — футболки и кепки. А собачкам — корм», — перечислил Крылов. Подарки уже находятся в пути — вечером их вручат имениннице и ее брату. Вика и Гриша проплутали в свердловском лесу четверо суток. Они приехали в Слободо-Туринский район из Тюмени с дедушкой на дачу. 4 июня семейство отправилось на рыбалку вместе с двумя щенками и заблудилось. В итоге к участку смог выйти лишь пенсионер, а по поиску детей была организована масштабная операция. Все подробности этой истории — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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