Детям, блуждавшим 4 дня в лесу, везут из Екатеринбурга в Тюмень подарки

11 июня 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Одной из «потеряшек» сегодня исполняется 11 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Для брата и сестры из Тюмени, заблудившихся в свердловском лесу, волонтеры приготовили подарки. Об этом URA.RU рассказал Виктор Крылов — один из участников группы от «Русской медной компании» (РМК), которой посчастливилось найти детей 8 июня. «11 числа у Вики день рождения, по этому поводу мы решили съездить и навестить ребят. Приготовили подарки: сертификат в магазин спортивной одежды, чтобы дети новую одежду и обувь себе купили. От волонтерского центра РМК — рюкзаки с термокружками и детскими книгами. От [бойцовского] клуба „Архангел Михаил“ — футболки и кепки. А собачкам — корм», — перечислил Крылов. Подарки уже находятся в пути — вечером их вручат имениннице и ее брату. Вика и Гриша проплутали в свердловском лесу четверо суток. Они приехали в Слободо-Туринский район из Тюмени с дедушкой на дачу. 4 июня семейство отправилось на рыбалку вместе с двумя щенками и заблудилось. В итоге к участку смог выйти лишь пенсионер, а по поиску детей была организована масштабная операция. Все подробности этой истории — в отдельном сюжете URA.RU. Сотрудники РМК нашли детей и отвезли в лагерь. Всего поисками подростков занималось 600 сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, волонтеров отряда «ЛизаАлерт» и других добровольцев Фото: предоставлено URA.RU пресс-службой РМК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для брата и сестры из Тюмени, заблудившихся в свердловском лесу, волонтеры приготовили подарки. Об этом URA.RU рассказал Виктор Крылов — один из участников группы от «Русской медной компании» (РМК), которой посчастливилось найти детей 8 июня. «11 числа у Вики день рождения, по этому поводу мы решили съездить и навестить ребят. Приготовили подарки: сертификат в магазин спортивной одежды, чтобы дети новую одежду и обувь себе купили. От волонтерского центра РМК — рюкзаки с термокружками и детскими книгами. От [бойцовского] клуба „Архангел Михаил“ — футболки и кепки. А собачкам — корм», — перечислил Крылов. Подарки уже находятся в пути — вечером их вручат имениннице и ее брату. Вика и Гриша проплутали в свердловском лесу четверо суток. Они приехали в Слободо-Туринский район из Тюмени с дедушкой на дачу. 4 июня семейство отправилось на рыбалку вместе с двумя щенками и заблудилось. В итоге к участку смог выйти лишь пенсионер, а по поиску детей была организована масштабная операция. Все подробности этой истории — в отдельном сюжете URA.RU.