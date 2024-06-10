10 июня 2024

Свердловчанам предрекли жару до 34 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, лето, велосипедист, фонтан, октябрьская площадь
На следующей неделе 30-градусная жара пойдет на спад Фото:

В ближайшие три дня в Свердловской области столбик термометра поднимется до +34 градусов. Об этом рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

«Вторая декада месяца обещает жаркую погоду с температурой +29, +34 градуса — в ближайшие трое суток. На севере области 15 и 16 июня может быть немного прохладнее, но в целом период достаточно теплый. Ночная температура тоже высокая — в районе +15, +20 градусов», — заявила Шепоренко на пресс-конференции в ТАСС. Кратковременные дожди возможны лишь на севере и востоке области.

Днем 11 июня в Свердловской области ожидается жаркая погода с небольшими дождями. Температура воздуха прогреется до +28 градусов.

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В ближайшие три дня в Свердловской области столбик термометра поднимется до +34 градусов. Об этом рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. «Вторая декада месяца обещает жаркую погоду с температурой +29, +34 градуса — в ближайшие трое суток. На севере области 15 и 16 июня может быть немного прохладнее, но в целом период достаточно теплый. Ночная температура тоже высокая — в районе +15, +20 градусов», — заявила Шепоренко на пресс-конференции в ТАСС. Кратковременные дожди возможны лишь на севере и востоке области. Днем 11 июня в Свердловской области ожидается жаркая погода с небольшими дождями. Температура воздуха прогреется до +28 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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