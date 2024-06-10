Свердловчанам предрекли жару до 34 градусов

В ближайшие три дня в Свердловской области столбик термометра поднимется до +34 градусов. Об этом рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.
«Вторая декада месяца обещает жаркую погоду с температурой +29, +34 градуса — в ближайшие трое суток. На севере области 15 и 16 июня может быть немного прохладнее, но в целом период достаточно теплый. Ночная температура тоже высокая — в районе +15, +20 градусов», — заявила Шепоренко на пресс-конференции в ТАСС. Кратковременные дожди возможны лишь на севере и востоке области.
Днем 11 июня в Свердловской области ожидается жаркая погода с небольшими дождями. Температура воздуха прогреется до +28 градусов.
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