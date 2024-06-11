В Челябинске пройдет фестиваль уличного кино, где выступят юмористы. Афиша

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Под открытым небом в парке Гагарина покажут челябинские короткометражки
Под открытым небом в парке Гагарина покажут челябинские короткометражки Фото:

В Челябинске 14 июня в парке имени Гагарина состоится фестиваль уличного кино, где покажут челябинские короткометражные фильмы. Также там выступят местные стендап-комики, сообщили в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«В парке имени Гагарина 14 июня с 19:30 в рамках фестиваля уличного кино пройдет показ уральских короткометражных фильмов. В программе также заявлены выступления профессиональных комиков Макса Пихуля и Эдуарда Кужахметова», — сообщили в группе «Фестиваль уличного кино. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

На мероприятии показы пройдут с сопровождением тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих. Также гости смогут пообщаться с режиссерами и поучаствовать в розыгрышах подарков. Организаторы советуют брать с собой теплые вещи, и то, на что можно будет присесть.

Фестиваль пройдет в парке Гагарина у фонтана
Фестиваль пройдет в парке Гагарина у фонтана
Фото:

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В Челябинске 14 июня в парке имени Гагарина состоится фестиваль уличного кино, где покажут челябинские короткометражные фильмы. Также там выступят местные стендап-комики, сообщили в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». «В парке имени Гагарина 14 июня с 19:30 в рамках фестиваля уличного кино пройдет показ уральских короткометражных фильмов. В программе также заявлены выступления профессиональных комиков Макса Пихуля и Эдуарда Кужахметова», — сообщили в группе «Фестиваль уличного кино. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». На мероприятии показы пройдут с сопровождением тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих. Также гости смогут пообщаться с режиссерами и поучаствовать в розыгрышах подарков. Организаторы советуют брать с собой теплые вещи, и то, на что можно будет присесть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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