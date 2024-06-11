В Челябинске 14 июня в парке имени Гагарина состоится фестиваль уличного кино, где покажут челябинские короткометражные фильмы. Также там выступят местные стендап-комики, сообщили в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
«В парке имени Гагарина 14 июня с 19:30 в рамках фестиваля уличного кино пройдет показ уральских короткометражных фильмов. В программе также заявлены выступления профессиональных комиков Макса Пихуля и Эдуарда Кужахметова», — сообщили в группе «Фестиваль уличного кино. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
На мероприятии показы пройдут с сопровождением тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих. Также гости смогут пообщаться с режиссерами и поучаствовать в розыгрышах подарков. Организаторы советуют брать с собой теплые вещи, и то, на что можно будет присесть.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!