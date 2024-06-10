В ХМАО на выписку младенца, удивившего врачей, приехал его отец — герой СВО

Боец СВО приехал в Сургут на выписку жены и новорожденного сына, которого уже признали самым большим ребенком, появившимся на свет в Центре охраны материнства и детства в 2024 году. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава медучреждения Лариса Белоцерковцева.
«В Центре охраны материнства и детства состоялась очередная торжественная выписка. На этот раз за сыном приехал из отпуска военнослужащий ВС РФ, участник СВО. Жена подарила ему настоящего богатыря, новорожденный появился на свет весом 5 кг и ростом 61 см», — поделилась Белоцерковцева. Роды прошли успешно без применения кесарева сечения.
Муж роженицы Сергей приехал на выписку из роддома прямиком из зоны СВО, где пребывал последние 9 месяцев. Незадолго до рождения сына, военнослужащий был награжден Орденом мужества за участие в спецоперации. У пары уже есть старшая дочь.
Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте родился ребенок весом более пяти килограммов. Он стал самым большим младенцем, который появился на свет в городском центре охраны материнства в 2024 году.
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