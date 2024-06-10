10 июня 2024

В ХМАО на выписку младенца, удивившего врачей, приехал его отец — герой СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отец новорожденного приехал на выписку прямиком из зоны СВО
Отец новорожденного приехал на выписку прямиком из зоны СВО Фото:

Боец СВО приехал в Сургут на выписку жены и новорожденного сына, которого уже признали самым большим ребенком, появившимся на свет в Центре охраны материнства и детства в 2024 году. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава медучреждения Лариса Белоцерковцева.

«В Центре охраны материнства и детства состоялась очередная торжественная выписка. На этот раз за сыном приехал из отпуска военнослужащий ВС РФ, участник СВО. Жена подарила ему настоящего богатыря, новорожденный появился на свет весом 5 кг и ростом 61 см», — поделилась Белоцерковцева. Роды прошли успешно без применения кесарева сечения. 

Муж роженицы Сергей приехал на выписку из роддома прямиком из зоны СВО, где пребывал последние 9 месяцев. Незадолго до рождения сына, военнослужащий был награжден Орденом мужества за участие в спецоперации. У пары уже есть старшая дочь.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте родился ребенок весом более пяти килограммов. Он стал самым большим младенцем, который появился на свет в городском центре охраны материнства в 2024 году.

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Боец СВО приехал в Сургут на выписку жены и новорожденного сына, которого уже признали самым большим ребенком, появившимся на свет в Центре охраны материнства и детства в 2024 году. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава медучреждения Лариса Белоцерковцева. «В Центре охраны материнства и детства состоялась очередная торжественная выписка. На этот раз за сыном приехал из отпуска военнослужащий ВС РФ, участник СВО. Жена подарила ему настоящего богатыря, новорожденный появился на свет весом 5 кг и ростом 61 см», — поделилась Белоцерковцева. Роды прошли успешно без применения кесарева сечения.  Муж роженицы Сергей приехал на выписку из роддома прямиком из зоны СВО, где пребывал последние 9 месяцев. Незадолго до рождения сына, военнослужащий был награжден Орденом мужества за участие в спецоперации. У пары уже есть старшая дочь. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте родился ребенок весом более пяти килограммов. Он стал самым большим младенцем, который появился на свет в городском центре охраны материнства в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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