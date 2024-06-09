09 июня 2024
08 июня 2024

В ХМАО родился ребенок, который поразил врачей

В Сургуте родился младенец весом более пяти килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Вес младенца составил более пяти килограммов
Вес младенца составил более пяти килограммов Фото:

В Сургуте родился ребенок весом более пяти килограммов. Он стал самым большим младенцем, который появился на свет в городском центре охраны материнства в 2024 году.

«Вес самого крупного ребенка этого года — 5 200, рост 62 см. Настоящий богатырь родился 3 мая», — написала в своем telegram-канале президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства Лариса Белоцерковцева.

С начала года в центре родилось более трех тысяч детей. Среди них оказались 45 двоен и две тройни. «804 ребенка появились на свет с помощью операции кесарева сечения», — уточнила Белоцерковцева.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске родился младенец весом 5670 грамм. Он появился на свет в прошлом году в окружной клинической больнице.

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В Сургуте родился ребенок весом более пяти килограммов. Он стал самым большим младенцем, который появился на свет в городском центре охраны материнства в 2024 году. «Вес самого крупного ребенка этого года — 5 200, рост 62 см. Настоящий богатырь родился 3 мая», — написала в своем telegram-канале президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства Лариса Белоцерковцева. С начала года в центре родилось более трех тысяч детей. Среди них оказались 45 двоен и две тройни. «804 ребенка появились на свет с помощью операции кесарева сечения», — уточнила Белоцерковцева. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске родился младенец весом 5670 грамм. Он появился на свет в прошлом году в окружной клинической больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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