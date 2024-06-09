В ХМАО родился ребенок, который поразил врачей

В Сургуте родился ребенок весом более пяти килограммов. Он стал самым большим младенцем, который появился на свет в городском центре охраны материнства в 2024 году.
«Вес самого крупного ребенка этого года — 5 200, рост 62 см. Настоящий богатырь родился 3 мая», — написала в своем telegram-канале президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства Лариса Белоцерковцева.
С начала года в центре родилось более трех тысяч детей. Среди них оказались 45 двоен и две тройни. «804 ребенка появились на свет с помощью операции кесарева сечения», — уточнила Белоцерковцева.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске родился младенец весом 5670 грамм. Он появился на свет в прошлом году в окружной клинической больнице.
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