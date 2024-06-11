Прокуратура проверит инцидент с побоями в детском лагере Магнитогорска

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Прокуратура проверит информацию об инциденте в детском лагере
Прокуратура проверит информацию об инциденте в детском лагере Фото:

Прокуратура Челябинской области начала проверку информации о причинении телесных повреждений ребенку в детском лагере «Горное ущелье». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка по размещённым в средствах массовой информации сведениям о нанесении несовершеннолетнему побоев в детском оздоровительно-образовательном центре „Горное ущелье“. В ходе проверки прокуратурой Орджоникидзевского райна Магнитогорска будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в оздоровительном центре», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало о том, что родители забрали семилетнего мальчика из детского оздоровительного лагеря из-за синяков и царапин. Директор лагеря принесла извинения и пообещала уволить воспитателя, допустившего травмирование ребенка.

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Прокуратура Челябинской области начала проверку информации о причинении телесных повреждений ребенку в детском лагере «Горное ущелье». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по размещённым в средствах массовой информации сведениям о нанесении несовершеннолетнему побоев в детском оздоровительно-образовательном центре „Горное ущелье“. В ходе проверки прокуратурой Орджоникидзевского райна Магнитогорска будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в оздоровительном центре», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало о том, что родители забрали семилетнего мальчика из детского оздоровительного лагеря из-за синяков и царапин. Директор лагеря принесла извинения и пообещала уволить воспитателя, допустившего травмирование ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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