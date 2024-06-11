Чем могут заразиться свердловчане, искупавшись в небезопасных водоемах

После купания в водоемах свердловчане могут заработать гепатит А
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, отдых на воде, купание, папа с ребенком на руках, ныряльщик
После купания могут проявиться аллергия или инфекции Фото:

В Свердловской области нет ни одного водоемы, который был бы безопасен для купающихся — люди могут подцепить паразитов или заработать гепатита А. С таким предостережением выступил начальник отдела надзора по коммунальной гигиене свердловского Роспотребнадзора Иван Вагнер.

«По санитарно-химическим показателям чаще выявляются такие патогены, как возбудители энтеровирусной инфекции, гепатита А, паразитарные заболевания. Влияние на организм зависит от того, какая точка приложения: если кожные покровы, то могут быть аллергические реакции, если проглотить воду, то может развиться инфекционное заболевание. Также может быть токсическое воздействие на организм, если водоем расположен рядом с сельхозугодьями, туда могут сливать минеральные удобрения, пестициды», — объяснил Вагнер.

В этом году региональный Роспотребнадзор не нашел ни одного безопасного пляжа с точки зрения санитарных норм. «Услуга предоставления санитарно-эпидемиологического заключения носит заявительный характер. […] На данный момент соответствующих заявок мы не получали, из это можно сделать вывод, что разрешенные для купания водоемы с точки зрения законодательства на территории области отсутствуют», — пояснил представитель Роспотребнадзора.

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В Свердловской области нет ни одного водоемы, который был бы безопасен для купающихся — люди могут подцепить паразитов или заработать гепатита А. С таким предостережением выступил начальник отдела надзора по коммунальной гигиене свердловского Роспотребнадзора Иван Вагнер. «По санитарно-химическим показателям чаще выявляются такие патогены, как возбудители энтеровирусной инфекции, гепатита А, паразитарные заболевания. Влияние на организм зависит от того, какая точка приложения: если кожные покровы, то могут быть аллергические реакции, если проглотить воду, то может развиться инфекционное заболевание. Также может быть токсическое воздействие на организм, если водоем расположен рядом с сельхозугодьями, туда могут сливать минеральные удобрения, пестициды», — объяснил Вагнер. В этом году региональный Роспотребнадзор не нашел ни одного безопасного пляжа с точки зрения санитарных норм. «Услуга предоставления санитарно-эпидемиологического заключения носит заявительный характер. […] На данный момент соответствующих заявок мы не получали, из это можно сделать вывод, что разрешенные для купания водоемы с точки зрения законодательства на территории области отсутствуют», — пояснил представитель Роспотребнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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