В Челябинске из реки вытащили тело ребенка. Видео

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Тело мальчика обнаружили в 30 метрах от берега
Тело мальчика обнаружили в 30 метрах от берега Фото:

В Челябинске в реке Миасс 11 июня обнаружили тело восьмилетнего мальчика. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по региону.

«Тело ребенка обнаружено в реке при помощи беспилотника в 30 метрах от берега. Извлечено водолазной группой и передано сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в МЧС.

Сообщение о потерявшемся восьмилетнем мальчике поступило из поселка Мелькомбинат (Челябинск). Позже очевидцы нашли на берегу реки детские вещи.

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В Челябинске в реке Миасс 11 июня обнаружили тело восьмилетнего мальчика. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по региону. «Тело ребенка обнаружено в реке при помощи беспилотника в 30 метрах от берега. Извлечено водолазной группой и передано сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в МЧС. Сообщение о потерявшемся восьмилетнем мальчике поступило из поселка Мелькомбинат (Челябинск). Позже очевидцы нашли на берегу реки детские вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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