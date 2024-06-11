Тело мальчика обнаружили в 30 метрах от берега
В Челябинске в реке Миасс 11 июня обнаружили тело восьмилетнего мальчика. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по региону.
«Тело ребенка обнаружено в реке при помощи беспилотника в 30 метрах от берега. Извлечено водолазной группой и передано сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в МЧС.
Сообщение о потерявшемся восьмилетнем мальчике поступило из поселка Мелькомбинат (Челябинск). Позже очевидцы нашли на берегу реки детские вещи.
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