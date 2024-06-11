Кэмерон призвал использовать замороженные российские активы

Перед западными странами стоит необходимость использования замороженных активов России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
«Нам необходимо использовать замороженные российские активы», — заявил Кэмерон в эфире youtube-канала издания Associated Press. Он выразил надежду на то, что на предстоящей встрече G7 на этой неделе будет достигнуто соглашение о выделении процентов от этих активов для предоставления крупного кредита Украине. Кроме того, он подчеркнул, что данные средства должны быть переданы до выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут в ноябре.
Британское правительство поддерживает передачу Киеву замороженных российских активов. Кэмерон сообщал о прогрессе в обсуждении передачи Украине замороженных российских активов на согласованной основе. Государства «Большой семерки» обсуждают возможность изъятия замороженных активов России в пользу Украины, а также инициативу использования доходов от их реинвестирования, передает Life.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.