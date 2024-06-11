Кэмерон призвал использовать замороженные российские активы

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Средства от замороженных российских активов должны передать Украине до выборов в США, заявил Дэвид Кэмерон
Средства от замороженных российских активов должны передать Украине до выборов в США, заявил Дэвид Кэмерон Фото:

Перед западными странами стоит необходимость использования замороженных активов России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Нам необходимо использовать замороженные российские активы», — заявил Кэмерон в эфире youtube-канала издания Associated Press. Он выразил надежду на то, что на предстоящей встрече G7 на этой неделе будет достигнуто соглашение о выделении процентов от этих активов для предоставления крупного кредита Украине. Кроме того, он подчеркнул, что данные средства должны быть переданы до выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут в ноябре.

Британское правительство поддерживает передачу Киеву замороженных российских активов. Кэмерон сообщал о прогрессе в обсуждении передачи Украине замороженных российских активов на согласованной основе. Государства «Большой семерки» обсуждают возможность изъятия замороженных активов России в пользу Украины, а также инициативу использования доходов от их реинвестирования, передает Life.

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Перед западными странами стоит необходимость использования замороженных активов России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. «Нам необходимо использовать замороженные российские активы», — заявил Кэмерон в эфире youtube-канала издания Associated Press. Он выразил надежду на то, что на предстоящей встрече G7 на этой неделе будет достигнуто соглашение о выделении процентов от этих активов для предоставления крупного кредита Украине. Кроме того, он подчеркнул, что данные средства должны быть переданы до выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут в ноябре. Британское правительство поддерживает передачу Киеву замороженных российских активов. Кэмерон сообщал о прогрессе в обсуждении передачи Украине замороженных российских активов на согласованной основе. Государства «Большой семерки» обсуждают возможность изъятия замороженных активов России в пользу Украины, а также инициативу использования доходов от их реинвестирования, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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