Экс-адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прения по делу Альфреда Джавадова в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
Илья Новиков* был осужден заочно на 8,5 лет Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Московский суд заочно приговорил экс-адвоката Илью Новикова (признан иноагентом в РФ) к 8,5 годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о действиях российской армии. Об этом сообщили в суде.

«Суд в Москве заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова к 8,5 годам за фейки про армию», — заявили в суде. Слова передает РИА Новости. Судебное разбирательство проходило без присутствия Новикова, который находится за пределами РФ.

Ранее ФСБ завела дело о госизмене за переход на сторону противника в отношении Новикова. До этого он часто появлялся в программе «Что? Где? Когда?» в качестве знатока.

*Илья Новиков признан иностранным агентом на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский суд заочно приговорил экс-адвоката Илью Новикова (признан иноагентом в РФ) к 8,5 годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о действиях российской армии. Об этом сообщили в суде. «Суд в Москве заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова к 8,5 годам за фейки про армию», — заявили в суде. Слова передает РИА Новости. Судебное разбирательство проходило без присутствия Новикова, который находится за пределами РФ. Ранее ФСБ завела дело о госизмене за переход на сторону противника в отношении Новикова. До этого он часто появлялся в программе «Что? Где? Когда?» в качестве знатока. *Илья Новиков признан иностранным агентом на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...