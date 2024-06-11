Экс-адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии

11 июня 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Илья Новиков* был осужден заочно на 8,5 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Московский суд заочно приговорил экс-адвоката Илью Новикова (признан иноагентом в РФ) к 8,5 годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о действиях российской армии. Об этом сообщили в суде. «Суд в Москве заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова к 8,5 годам за фейки про армию», — заявили в суде. Слова передает РИА Новости. Судебное разбирательство проходило без присутствия Новикова, который находится за пределами РФ. Ранее ФСБ завела дело о госизмене за переход на сторону противника в отношении Новикова. До этого он часто появлялся в программе «Что? Где? Когда?» в качестве знатока. *Илья Новиков признан иностранным агентом на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский суд заочно приговорил экс-адвоката Илью Новикова (признан иноагентом в РФ) к 8,5 годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о действиях российской армии. Об этом сообщили в суде. «Суд в Москве заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова к 8,5 годам за фейки про армию», — заявили в суде. Слова передает РИА Новости. Судебное разбирательство проходило без присутствия Новикова, который находится за пределами РФ. Ранее ФСБ завела дело о госизмене за переход на сторону противника в отношении Новикова. До этого он часто появлялся в программе «Что? Где? Когда?» в качестве знатока. *Илья Новиков признан иностранным агентом на территории РФ