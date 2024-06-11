В ГД одобрили законопроект о праве выдворять незаконных мигрантов из РФ

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В России одобрили введение права на выдворение из страны нелегальных мигрантов
В России одобрили введение права на выдворение из страны нелегальных мигрантов Фото:

В Госдуме РФ утвержден проект закона о возможности высылки нелегальных мигрантов из России. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в апреле.

«Проект закона направлен на унификацию процедур депортации и высылки нелегальных иностранных граждан, а также передачу полномочий по высылке полиции», — передает содержание законопроекта РИА Новости. Там добавили, что авторами законопроекта выступили депутаты всех фракций. Нововведение направлено на ускорение процесса высылки, нарушивших российское законодательство, иностранных граждан из страны, заключили в документе.

В России ужесточают законы для иностранных граждан путем введения режима высылки нелегальных мигрантов. Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает изменения в законодательство с целью улучшения контроля за миграцией. URA.RU подробно об этом рассказывало. 

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В Госдуме РФ утвержден проект закона о возможности высылки нелегальных мигрантов из России. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в апреле. «Проект закона направлен на унификацию процедур депортации и высылки нелегальных иностранных граждан, а также передачу полномочий по высылке полиции», — передает содержание законопроекта РИА Новости. Там добавили, что авторами законопроекта выступили депутаты всех фракций. Нововведение направлено на ускорение процесса высылки, нарушивших российское законодательство, иностранных граждан из страны, заключили в документе. В России ужесточают законы для иностранных граждан путем введения режима высылки нелегальных мигрантов. Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает изменения в законодательство с целью улучшения контроля за миграцией. URA.RU подробно об этом рассказывало. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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