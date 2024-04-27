В РФ хотят ужесточить законы для мигрантов: законопроект

В России намерены ужесточить законы для иностранных граждан. В Госдуму был внесен законопроект, который вводит режим высылки нелегальных мигрантов в РФ. URA.RU рассказывают, что известно о данном законе.
«Направляем <…> Проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции)“», — отмечено в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Закон также устанавливает ряд обязанностей для мигрантов. Документ опубликован на официальном
Что нового
Законом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение одного года. Это делается для того, чтобы устранить условия для незаконного труда нелегальных мигрантов.
Для сохранения права на въезд в РФ мигрант должен воздерживаться от деятельности в ущерб интересам страны, соблюдать российскую Конституцию и законодательство РФ. Указывается, что иностранный гражданин должен бережно относиться к природе и культурным ценностям страны, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю государственную политику и уважать традиционные духовно-нравственные ценности России.
А иностранные граждане, которые находятся на территории страны нелегально, считаются находящимися в режиме высылки. Под данный режим они попадают со дня внесения сведений о себе в Реестр контролируемых лиц.
«Режим высылки»
«Режим высылки — правовой режим, применяемый на основании настоящего Федерального закона в отношении иностранного гражданина, находящегося в Российской Федерации и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации», — говорится в законе. Согласно документу, мигранта, находящегося в этом режиме, могут депортировать.
Лиц, которые будут подходить под данный режим, включат в реестр контролируемых лиц. Доступ к нему предоставят госорганам и любым юридическим и физическим лицам.
Органы внутренних получат право проникновения в помещения, где находится мигрант. Если к нему применен новый режим высылки.
Какие ограничения для мигрантов вносит законопроект
Без разрешения органа внутренних дел иностранным гражданам нельзя изменять место жительства и пребывания в стране. Также запрещается выезжать за пределы территории субъекта РФ, муниципального образования, где проживает контролируемый.
Лицам, находящимся в режиме высылки, нельзя управлять транспортом и получать водительские права. Мигрантам запрещаются приобретение, регистрация или продажа недвижимого имущества, авто и самоходные машины.
Также им нельзя заключать браки, учреждать юридическое лицо и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Запрет есть и на заключение кредитного договора, открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящимися в банках РФ.
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