В РФ хотят ужесточить законы для мигрантов: законопроект

В Госдуму внесли законопроект о режиме высылки мигрантов из РФ

27 апреля 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

В Госдуму был внесен законопроект, который вводит режим высылки нелегальных мигрантов в РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В России намерены ужесточить законы для иностранных граждан. В Госдуму был внесен законопроект, который вводит режим высылки нелегальных мигрантов в РФ. URA.RU рассказывают, что известно о данном законе. «Направляем <…> Проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции)“», — отмечено в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Закон также устанавливает ряд обязанностей для мигрантов. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы . Что нового Законом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение одного года. Это делается для того, чтобы устранить условия для незаконного труда нелегальных мигрантов. Для сохранения права на въезд в РФ мигрант должен воздерживаться от деятельности в ущерб интересам страны, соблюдать российскую Конституцию и законодательство РФ. Указывается, что иностранный гражданин должен бережно относиться к природе и культурным ценностям страны, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю государственную политику и уважать традиционные духовно-нравственные ценности России. А иностранные граждане, которые находятся на территории страны нелегально, считаются находящимися в режиме высылки. Под данный режим они попадают со дня внесения сведений о себе в Реестр контролируемых лиц. «Режим высылки» «Режим высылки — правовой режим, применяемый на основании настоящего Федерального закона в отношении иностранного гражданина, находящегося в Российской Федерации и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации», — говорится в законе. Согласно документу, мигранта, находящегося в этом режиме, могут депортировать. Лиц, которые будут подходить под данный режим, включат в реестр контролируемых лиц. Доступ к нему предоставят госорганам и любым юридическим и физическим лицам. Органы внутренних получат право проникновения в помещения, где находится мигрант. Если к нему применен новый режим высылки. Какие ограничения для мигрантов вносит законопроект Без разрешения органа внутренних дел иностранным гражданам нельзя изменять место жительства и пребывания в стране. Также запрещается выезжать за пределы территории субъекта РФ, муниципального образования, где проживает контролируемый. Лицам, находящимся в режиме высылки, нельзя управлять транспортом и получать водительские права. Мигрантам запрещаются приобретение, регистрация или продажа недвижимого имущества, авто и самоходные машины. Также им нельзя заключать браки, учреждать юридическое лицо и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Запрет есть и на заключение кредитного договора, открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящимися в банках РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России намерены ужесточить законы для иностранных граждан. В Госдуму был внесен законопроект, который вводит режим высылки нелегальных мигрантов в РФ. URA.RU рассказывают, что известно о данном законе. «Направляем <…> Проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции)“», — отмечено в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Закон также устанавливает ряд обязанностей для мигрантов. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы. Законом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение одного года. Это делается для того, чтобы устранить условия для незаконного труда нелегальных мигрантов. Для сохранения права на въезд в РФ мигрант должен воздерживаться от деятельности в ущерб интересам страны, соблюдать российскую Конституцию и законодательство РФ. Указывается, что иностранный гражданин должен бережно относиться к природе и культурным ценностям страны, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю государственную политику и уважать традиционные духовно-нравственные ценности России. А иностранные граждане, которые находятся на территории страны нелегально, считаются находящимися в режиме высылки. Под данный режим они попадают со дня внесения сведений о себе в Реестр контролируемых лиц. Лиц, которые будут подходить под данный режим, включат в реестр контролируемых лиц. Доступ к нему предоставят госорганам и любым юридическим и физическим лицам. Органы внутренних получат право проникновения в помещения, где находится мигрант. Если к нему применен новый режим высылки. Без разрешения органа внутренних дел иностранным гражданам нельзя изменять место жительства и пребывания в стране. Также запрещается выезжать за пределы территории субъекта РФ, муниципального образования, где проживает контролируемый. Лицам, находящимся в режиме высылки, нельзя управлять транспортом и получать водительские права. Мигрантам запрещаются приобретение, регистрация или продажа недвижимого имущества, авто и самоходные машины. Также им нельзя заключать браки, учреждать юридическое лицо и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Запрет есть и на заключение кредитного договора, открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящимися в банках РФ.