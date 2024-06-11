В ХМАО житель избежал уголовной ответственности за то, что избил знакомую табуретом

В ХМАО житель пошел под суд за избиение знакомой табуретом
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО примирился со знакомой, которую избил табуретом
Житель ХМАО примирился со знакомой, которую избил табуретом Фото:

Житель поселка городского типа Междуреченский (Кондинский район, ХМАО) избежал уголовной ответственности после того, как избил знакомую табуретом. Об этом говорится в картотеке суда.

«Освободить обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, от уголовной ответственности. Уголовное дело прекратить в связи с примирением сторон по ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — сообщается в базе данных.

Следствие установило, что подсудимый, будучи пьяным и из-за неприязни к потерпевшей схватил женщину за шею, прижал к стене и ударил табуретом по голове. Однако после югорчанин извинился перед потерпевшей и заплатил 5000 рублей в качестве морального ущерба, в результате уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

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Житель поселка городского типа Междуреченский (Кондинский район, ХМАО) избежал уголовной ответственности после того, как избил знакомую табуретом. Об этом говорится в картотеке суда. «Освободить обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, от уголовной ответственности. Уголовное дело прекратить в связи с примирением сторон по ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — сообщается в базе данных. Следствие установило, что подсудимый, будучи пьяным и из-за неприязни к потерпевшей схватил женщину за шею, прижал к стене и ударил табуретом по голове. Однако после югорчанин извинился перед потерпевшей и заплатил 5000 рублей в качестве морального ущерба, в результате уголовное дело было прекращено за примирением сторон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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