В ХМАО житель избежал уголовной ответственности за то, что избил знакомую табуретом

Житель поселка городского типа Междуреченский (Кондинский район, ХМАО) избежал уголовной ответственности после того, как избил знакомую табуретом. Об этом говорится в картотеке суда.
«Освободить обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, от уголовной ответственности. Уголовное дело прекратить в связи с примирением сторон по ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — сообщается в базе данных.
Следствие установило, что подсудимый, будучи пьяным и из-за неприязни к потерпевшей схватил женщину за шею, прижал к стене и ударил табуретом по голове. Однако после югорчанин извинился перед потерпевшей и заплатил 5000 рублей в качестве морального ущерба, в результате уголовное дело было прекращено за примирением сторон.
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