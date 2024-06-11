Путин указал, как сохранить четвертое место России в глобальной экономике

Растущие объемы российского электросетевого комплекса являются прямым подтверждением роста экономики страны. Результаты работы этого сектора на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил гендиректор компании «Россети» Андрей Рюмин 11 июня. Наиболее заметный рост показывает московский регион.
«Экономика региона растет. Нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить эту возможность. Не хотелось бы никаких экстренных мероприятий, все должно быть в плановом порядке», — оценил Путин.
В свою очередь, Рюмин сообщил, что в 2023 году компания преодолела барьер в 2,5 млн километров линий электропередач. Выросла передача электроэнергии. «80 процентов всей вырабатываемой электроэнергии на территории России передается по нашим сетям, — отметил глава „Россетей“. — Выручка компании по результатам 2023 года составила 1 триллион 380 миллиардов рублей, почти 1,4 триллиона рублей. Это на 17 процентов выше, чем в 2022 году. Чистая прибыль у нас составила 161 миллиард рублей. Это на 20 процентов больше».
Частично за счет чистой прибыли, по словам Рюмина, «Россети» финансируют свою инвестиционную программу, общая стоимость которых превышает 530 млрд рублей. Эти деньги идут на строительство новых линий электропередач и реализацию крупнейших инфраструктурных проектов в разных регионах страны. На Дальнем Востоке это — Восточный полигон (расширение БАМа), объекты для месторождений «Газпрома», которые являются частью газопровода «Сила Сибири», Амурский газохимический комплекс «Сибура». В центральном регионе это подстанция «Пахра» — ключевой объект Московского энергокольца.
Путин назвал результаты работы компании «положительными, хорошими». «Под управлением „Россетей“ находятся практически все ключевые электросетевые активы, инжиниринговые, сервисные компании. В прошлом году группа компаний „Россети“ продемонстрировала устойчивые операционные результаты», — отметил глава государства.
Как пояснил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, встреча Путина с Рюминым является подтверждением роста российской экономики. «Объемы потребления электроэнергии — это один из визуальных показателей роста экономики. Именно в промышленности используются максимальные объемы, а у нас промышленный потенциал очень большой. Сейчас действующие предприятия переходят на двух-трехсменный режим работы, открываются новые предприятия. Поэтому, да, объемы электроэнергии растут, и это лучший показатель роста экономики в целом», — пояснил Ананских.
По словам парламентария, российская экономика растет темпами выше мировых, о чем, в том числе на ПМЭФ-2024 говорил президент Путин. Сегодня РФ на 4 месте в мире по паритету покупательной способности, но чтобы сохранить эту позицию, нужно с опережением готовить электросетевой комплекс к росту потребления. «У нас на Дальнем Востоке всегда был избыток электроэнергии. Сейчас мощностей уже впритык. То же самое на Ленинградской АЭС. Раньше избытки (один энергоблок) продавали в Финляндию. Сейчас электричество там фактически не продаем, все идет на внутреннее потребление, и его начинает не хватать. Поэтому развитие электросетевого комплекса — важный вопрос», — резюмировал Ананских.
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