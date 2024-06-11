Как будут праздновать день России в ЯНАО. Афиша

В ЯНАО в День России пройдут концерты и семейные квесты
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО к празднованию Дня России подошли серьезно
В ЯНАО к празднованию Дня России подошли серьезно Фото:

В День России по округу пройдут концерты, мастер-классы и даже фестиваль семейных рецептов. URA.RU составило афишу интересных событий городов ЯНАО

Салехард

Место: КЦ «Ямальская филармония»

  • 12:00. творческая мастерская «Три символа родной Державы»;
  • Концертная программа эстрадно-джазового ансамбля «Салехард-бэнд»;
  • Мастер-классы «Дети-детям. Добро пожаловать в семью», «Моя Россия! Моя страна!»;
  • Акция «Триколор»;
  • 13:00. Праздничная программа ко Дню России;

Место: «Обдорский острог»

  • 12:00. Семейный квест «В поисках символа России».

Место: Лебяжье озеро

  • 14:00 Показ фильма «Королевство кривых зеркал».

Место: Площадь «Геолог»

  • 15:00. Показ фильма «Республика Шкид».

Новый Уренгой

Место: городская площадь

  • 12:30. Концертная программа, на которой выступят творческие коллективы централизованной клубной системы и центра «Газодобытчик»;
  • С 12:00 до 14:00. Мастер-класс по изготовлению броши со знаком триколора;
  • 13:40. Всероссийская акция «Надень народное» и викторина. Горожанам предлагается прийти на праздник в национальных костюмах, а также публиковать фото в социальных сетях под хэштегами #наденьнародное и #наденьнародноенаДеньРоссии;
  • 14:30. Выступление вокально-инструментальной шоу-программы «PROJECT KAN».

Ноябрьск

Место: городской парк

  • 13:00. Ноябрян ждет концертная программа, викторины и спортивные состязания. Лучшие семьи Ноябрьска споют гимн России.

Место: Природно-этнографический комплекс «Нум»

  • с 12:00 до 17:00. Семейные выходные — «Я — гражданин своей страны!».

Место: «Авангард»

  • Массовые катания и викторина с призами.

Муравленко

Место: лыжнороллерная трасса

  • 10:00. «Забег.РФ» — соревнования по легкой атлетике.

Место: Эколого-краеведческий музей

  • 11:00-18:00. Праздничная акция — «Всей семьей в музей».

Место: сквер Молодежный

  • 11:00. Всероссийская акция «Российский триколор»;
  • 12:00. Торжественная часть и концертная программа;
  • 12:30. Городской фестиваль — «Вот такие пироги». На фестиваль требуется представить блюда по семейному рецепту: три вида выпечки и напитки. Оценивать участников будет жюри;
  • 13:45. Командная интеллектуальная игра «Мы — россияне!».

Надым

Место: сквер Миротворцев

  • 10:00. Возложение цветов и венков к памятнику «Защитникам Донбасса».

Место: от городской набережной

  • 11:00. Праздничный велопробег.

Место: на набережной Оруджева

  • 11:30. Молодежная акция «Флаги России».

Место: площадь «Юбилейная»

  • 12:00. Торжественное вручение паспортов подросткам 14-ти лет. Далее пройдет праздничная программа «Тебе, Россия, посвящаем!», а после семейный конкурс семейного транспорта «ВОсемья!»;
  • 14:00. «Ямальский Сабантуй». Горожан угостят пловом и восточными сладостями. Также можно поучаствовать в национальных играх.

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В День России по округу пройдут концерты, мастер-классы и даже фестиваль семейных рецептов. URA.RU составило афишу интересных событий городов ЯНАО Салехард Место: КЦ «Ямальская филармония» Место: «Обдорский острог» Место: Лебяжье озеро Место: Площадь «Геолог» Новый Уренгой Место: городская площадь Ноябрьск Место: городской парк Место: Природно-этнографический комплекс «Нум» Место: «Авангард» Муравленко Место: лыжнороллерная трасса Место: Эколого-краеведческий музей Место: сквер Молодежный Надым Место: сквер Миротворцев Место: от городской набережной Место: на набережной Оруджева Место: площадь «Юбилейная»
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