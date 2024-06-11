В ЯНАО к празднованию Дня России подошли серьезно
В День России по округу пройдут концерты, мастер-классы и даже фестиваль семейных рецептов. URA.RU составило афишу интересных событий городов ЯНАО
Салехард
Место: КЦ «Ямальская филармония»
- 12:00. творческая мастерская «Три символа родной Державы»;
- Концертная программа эстрадно-джазового ансамбля «Салехард-бэнд»;
- Мастер-классы «Дети-детям. Добро пожаловать в семью», «Моя Россия! Моя страна!»;
- Акция «Триколор»;
- 13:00. Праздничная программа ко Дню России;
Место: «Обдорский острог»
- 12:00. Семейный квест «В поисках символа России».
Место: Лебяжье озеро
- 14:00 Показ фильма «Королевство кривых зеркал».
Место: Площадь «Геолог»
- 15:00. Показ фильма «Республика Шкид».
Новый Уренгой
Место: городская площадь
- 12:30. Концертная программа, на которой выступят творческие коллективы централизованной клубной системы и центра «Газодобытчик»;
- С 12:00 до 14:00. Мастер-класс по изготовлению броши со знаком триколора;
- 13:40. Всероссийская акция «Надень народное» и викторина. Горожанам предлагается прийти на праздник в национальных костюмах, а также публиковать фото в социальных сетях под хэштегами #наденьнародное и #наденьнародноенаДеньРоссии;
- 14:30. Выступление вокально-инструментальной шоу-программы «PROJECT KAN».
Ноябрьск
Место: городской парк
- 13:00. Ноябрян ждет концертная программа, викторины и спортивные состязания. Лучшие семьи Ноябрьска споют гимн России.
Место: Природно-этнографический комплекс «Нум»
- с 12:00 до 17:00. Семейные выходные — «Я — гражданин своей страны!».
Место: «Авангард»
- Массовые катания и викторина с призами.
Муравленко
Место: лыжнороллерная трасса
- 10:00. «Забег.РФ» — соревнования по легкой атлетике.
Место: Эколого-краеведческий музей
- 11:00-18:00. Праздничная акция — «Всей семьей в музей».
Место: сквер Молодежный
- 11:00. Всероссийская акция «Российский триколор»;
- 12:00. Торжественная часть и концертная программа;
- 12:30. Городской фестиваль — «Вот такие пироги». На фестиваль требуется представить блюда по семейному рецепту: три вида выпечки и напитки. Оценивать участников будет жюри;
- 13:45. Командная интеллектуальная игра «Мы — россияне!».
Надым
Место: сквер Миротворцев
- 10:00. Возложение цветов и венков к памятнику «Защитникам Донбасса».
Место: от городской набережной
- 11:00. Праздничный велопробег.
Место: на набережной Оруджева
- 11:30. Молодежная акция «Флаги России».
Место: площадь «Юбилейная»
- 12:00. Торжественное вручение паспортов подросткам 14-ти лет. Далее пройдет праздничная программа «Тебе, Россия, посвящаем!», а после семейный конкурс семейного транспорта «ВОсемья!»;
- 14:00. «Ямальский Сабантуй». Горожан угостят пловом и восточными сладостями. Также можно поучаствовать в национальных играх.
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