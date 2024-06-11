В России смогут признать нежелательными любые иностранные организации

ГД одобрила проект о нежелательных организациях с участием зарубежных госорганов
В ГД смогут признавать нежелательными любые иностранные организации. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
«Госдума приняла в I чтении проект о возможности признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации», — передает ТАСС. Там также сообщили, что в ГД приняли проект закона, который позволит штрафовать за участие в любых нежелательных организациях иностранного происхождения.
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