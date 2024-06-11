В России смогут признать нежелательными любые иностранные организации

ГД приняла проект о возможности признавать нежелательными зарубежные организации

11 июня 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

ГД одобрила проект о нежелательных организациях с участием зарубежных госорганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ГД смогут признавать нежелательными любые иностранные организации. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. «Госдума приняла в I чтении проект о возможности признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации», — передает ТАСС. Там также сообщили, что в ГД приняли проект закона, который позволит штрафовать за участие в любых нежелательных организациях иностранного происхождения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ГД смогут признавать нежелательными любые иностранные организации. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. «Госдума приняла в I чтении проект о возможности признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации», — передает ТАСС. Там также сообщили, что в ГД приняли проект закона, который позволит штрафовать за участие в любых нежелательных организациях иностранного происхождения.