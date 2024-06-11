В России смогут признать нежелательными любые иностранные организации

ГД приняла проект о возможности признавать нежелательными зарубежные организации
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
ГД одобрила проект о нежелательных организациях с участием зарубежных госорганов Фото:

В ГД смогут признавать нежелательными любые иностранные организации. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

«Госдума приняла в I чтении проект о возможности признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации», — передает ТАСС. Там также сообщили, что в ГД приняли проект закона, который позволит штрафовать за участие в любых нежелательных организациях иностранного происхождения.

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В ГД смогут признавать нежелательными любые иностранные организации. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. «Госдума приняла в I чтении проект о возможности признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации», — передает ТАСС. Там также сообщили, что в ГД приняли проект закона, который позволит штрафовать за участие в любых нежелательных организациях иностранного происхождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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