Во Франции в Версале произошло задымление, в результате чего посетители были эвакуированы из дворца. Об этом сообщает BFM TV.
«Во Франции посетителей Версаля эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации. Из дворца поднимается дым», — говорится в материале. Там добавили, что на место происшествия были вызваны пожарные службы, которые приступили к ликвидации возгорания.
Пока неизвестно, что стало причиной задымления, но благодаря оперативным действиям персонала всем посетителям удалось покинуть здание без происшествий, заключил автор. Версальский дворец является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Франции, ежегодно его посещают миллионы человек.
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