Сургутянка попросила Кухарука изменить согласованный маршрут, чтобы увидеть проблемы города

Общественница из Сургута Инна Бирук попросила временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО Руслана Кухарука изменить согласованный маршрут, чтобы увидеть реальные проблемы города. На встрече с новым руководителем региона она рассказала, что районы, через которые проезжал губернаторский кортеж, вычистили, передает журналист URA.RU, присутствовавший на встрече.
«Руслан Николаевич, можно вас попросить изменить маршрут пребывания? Потому что за два дня всю „университетку“ и [улицу] Ивана Захарова вычистили. А я вам предлагаю проехать от магазина „Союз“ до проспекта Мира. И вы увидите, где расположены социальная служба, судебные приставы — нет пешеходного тротуара у нас, он отсутствует буквально 20 лет», — заявила общественница.
Сургутянка рассказала, что два года пытается добиться благоустройства одной из главных улиц — проспекта Мира. Она отметила, что после транспортной реформы количество детей, которые ходят по грязи — «это стыд и позор». При этом, на проспекте расположены многочисленные секции, а также социальная аптека. «За год ходьбы по администрации города я не смогла сдвинуть с мертвой точки этот вопрос. Мне предложили — руководители департаментов, замы главы проконсультировали — создать инициативную группу и войти в инициативное бюджетирование. Но мы не проходим по бюджету. Мы просим — это наше законное право — в центре города обустроить нам пешеходную зону», — обратилась к Кухаруку Бирук.
Врио губернатора после встречи с сургутянами отправился на проспект Мира и лично убедился в отсутствии благоустроенной пешеходной зоны. Он отметил небезопасный переход, где дети могут перебегать дорогу, а также то, что в случае дождя они буквально бредут по грязи. Сразу на месте он поручил вице-мэру Сургута Виталию Шарову решить вопрос с тротуаром «простым сметным расчетом. Чиновник тут же сообщил, что так и планировалось, и предложил вернуться к этому вопросу еще раз.
Ранее URA.RU писало, что врио губернатора Югры Кухарук высказал готовность разобраться в транспортном конфликте между перевозчиком мэрии Сургута и частной компанией «Центр». К участию в разрешении спора он потребовал привлечь и.о. главы города Людмилу Батракову.
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