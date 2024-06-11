Врио главы ХМАО намерен разрешить скандал с транспортными перевозками в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора Югры Кухарук дал распоряжение уладить конфликт с транспортными перевозками в Сургуте
Врио губернатора Югры Кухарук дал распоряжение уладить конфликт с транспортными перевозками в Сургуте Фото:

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук высказал готовность разобраться в транспортном конфликте между перевозчиком мэрии Сургута и частной компанией «Центр». Об этом он заявил на встрече с общественностью города, передает с места корреспондент URA.RU.

«Поручение даю врио главы города, чтобы нам тоже поучаствовать в этой проблеме. Давайте посмотрим, как этот вопрос можно решить. Может можно и не искать новые кадры, не приобретать новые автобусы, если они уже есть и по своим характеристикам соответствуют всем требованиям», — ответил Кухарук на просьбу директора транспортного предприятия «Центр» о поддержке.

Спор между мэрией Сургута и «Центром» возник после того, как подрядчик отклонил предложение по заключению соглашения с СПОПАТ. Стороны не смогли достичь согласия относительно стоимости услуги.

Ранее URA.RU писало о том, что главный перевозчик Сургута признался врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку в ошибках, допущенных с начала запуска транспортной реформы. Глава СПОПАТ Александр Попов посетовал на дефицит автобусов и денег на ее реализацию.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук высказал готовность разобраться в транспортном конфликте между перевозчиком мэрии Сургута и частной компанией «Центр». Об этом он заявил на встрече с общественностью города, передает с места корреспондент URA.RU. «Поручение даю врио главы города, чтобы нам тоже поучаствовать в этой проблеме. Давайте посмотрим, как этот вопрос можно решить. Может можно и не искать новые кадры, не приобретать новые автобусы, если они уже есть и по своим характеристикам соответствуют всем требованиям», — ответил Кухарук на просьбу директора транспортного предприятия «Центр» о поддержке. Спор между мэрией Сургута и «Центром» возник после того, как подрядчик отклонил предложение по заключению соглашения с СПОПАТ. Стороны не смогли достичь согласия относительно стоимости услуги. Ранее URA.RU писало о том, что главный перевозчик Сургута признался врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку в ошибках, допущенных с начала запуска транспортной реформы. Глава СПОПАТ Александр Попов посетовал на дефицит автобусов и денег на ее реализацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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