Врио главы ХМАО намерен разрешить скандал с транспортными перевозками в Сургуте

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук высказал готовность разобраться в транспортном конфликте между перевозчиком мэрии Сургута и частной компанией «Центр». Об этом он заявил на встрече с общественностью города, передает с места корреспондент URA.RU.
«Поручение даю врио главы города, чтобы нам тоже поучаствовать в этой проблеме. Давайте посмотрим, как этот вопрос можно решить. Может можно и не искать новые кадры, не приобретать новые автобусы, если они уже есть и по своим характеристикам соответствуют всем требованиям», — ответил Кухарук на просьбу директора транспортного предприятия «Центр» о поддержке.
Спор между мэрией Сургута и «Центром» возник после того, как подрядчик отклонил предложение по заключению соглашения с СПОПАТ. Стороны не смогли достичь согласия относительно стоимости услуги.
Ранее URA.RU писало о том, что главный перевозчик Сургута признался врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку в ошибках, допущенных с начала запуска транспортной реформы. Глава СПОПАТ Александр Попов посетовал на дефицит автобусов и денег на ее реализацию.
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