В чем обвиняют Хантера Байдена и какой срок ему грозит

В США проходят слушания по делу сына президента США Джо Байдена Хантера. Ему инкриминируют незаконное владение оружием, за что ему грозит до 25 лет тюрьмы. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале.
В чем обвиняют сына президента США
Обвинения, предъявленные Хантеру Байдену, заключаются в следующем: он незаконно владел револьвером Colt Cobra 38 Special, приобретенным им в 2018 году, при этом в документах он указал, что не употребляет наркотики, хотя на самом деле в период с 2015 по 2019 год страдал наркотической зависимостью. Кроме того, он предоставлял ложные данные при покупке оружия продавцу и регистрирующим органам. В совокупности эти обвинения могут повлечь за собой лишение свободы сроком до 25 лет, однако, вероятно, Байден получит более мягкий приговор, поскольку ранее не имел судимостей и сам признавался в наркозависимости.
Подробности дела Хантера Байдена
Защита Хантера Байдена основывается на том, что он верил, что завязал с наркотиками на момент покупки оружия, и считал, что имеет только алкогольную зависимость. Суд заслушал показания бывшей жены и любовницы Байдена, которые рассказали о его употреблении наркотиков, в частности крэка.
Были представлены доказательства, включая мемуары Байдена, текстовые сообщения, фото и видео, демонстрирующие его наркотическую зависимость. Дочь Байдена Наоми подтвердила, что он находился в хорошем состоянии перед покупкой оружия и не проявлял признаков рецидива. Сам Хантер Байден не давал показаний.
В чем еще обвиняют Хантера Байдена
Хантера Байдена обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2019 год, когда он боролся с наркозависимостью и тратил миллионы долларов на роскошный образ жизни вместо выплаты налогов. По мнению адвокатов Байдена, эти обвинения носят политический характер. Хантеру грозит до 17 лет тюремного заключения за налоговые преступления. Сам Джо Байден заявил, что не станет помиловать сына.
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