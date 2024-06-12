Bloomberg: новые санкции США затронут поставляемые в РФ чипы

Власти США хотят запретить поставки в Россию полупроводниковых чипов, которые производятся за пределами страны, но при использовании американских технологий. Об этом сообщают источники.
«Вашингтон планирует внести в санкционный список, в том числе восемь базирующихся в Гонконге компаний, которые якобы поставляют чипы в Россию. США также расширят санкции, наложенные на используемое в РФ корпоративное программное обеспечение, а это на практике приведет к тому, что оно перестанет обновляться», — передает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Ранее антироссийские санкции касались в основном продукции, произведенной на территории США. В настоящее время санкции грозят китайским компаниям, которые поставляют оборудование в Россию, отмечает издание.
Япония собирается включить в санкционные списки компании из КНР за поставки в Россию материалов и комплектующих двойного назначения. Речь идет о поставках нитроцеллюлозы, передает RT.
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