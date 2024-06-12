Bloomberg: новые санкции США затронут поставляемые в РФ чипы

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США хотят перекрыть все поставки чипов в РФ, даже из других стран
США хотят перекрыть все поставки чипов в РФ, даже из других стран Фото:

Власти США хотят запретить поставки в Россию полупроводниковых чипов, которые производятся за пределами страны, но при использовании американских технологий. Об этом сообщают источники.

«Вашингтон планирует внести в санкционный список, в том числе восемь базирующихся в Гонконге компаний, которые якобы поставляют чипы в Россию. США также расширят санкции, наложенные на используемое в РФ корпоративное программное обеспечение, а это на практике приведет к тому, что оно перестанет обновляться», — передает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Ранее антироссийские санкции касались в основном продукции, произведенной на территории США. В настоящее время санкции грозят китайским компаниям, которые поставляют оборудование в Россию, отмечает издание.

Япония собирается включить в санкционные списки компании из КНР за поставки в Россию материалов и комплектующих двойного назначения. Речь идет о поставках нитроцеллюлозы, передает RT.

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Власти США хотят запретить поставки в Россию полупроводниковых чипов, которые производятся за пределами страны, но при использовании американских технологий. Об этом сообщают источники. «Вашингтон планирует внести в санкционный список, в том числе восемь базирующихся в Гонконге компаний, которые якобы поставляют чипы в Россию. США также расширят санкции, наложенные на используемое в РФ корпоративное программное обеспечение, а это на практике приведет к тому, что оно перестанет обновляться», — передает Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Ранее антироссийские санкции касались в основном продукции, произведенной на территории США. В настоящее время санкции грозят китайским компаниям, которые поставляют оборудование в Россию, отмечает издание. Япония собирается включить в санкционные списки компании из КНР за поставки в Россию материалов и комплектующих двойного назначения. Речь идет о поставках нитроцеллюлозы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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