В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил проходит интенсивная подготовка личного состава ракетного соединения Ленинградского военного округа. Военнослужащие отрабатывают задачи по работе с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“», — сообщил telegram-канал ведомства. Там же отметили, что во время учений военнослужащие получат специальные учебные боеприпасы, осуществят снаряжение ракет-носителей и скрытное перемещение в позиционный район. Это необходимо для подготовки к ракетным пускам в рамках отработки учебно-боевых задач.
Кроме того, личный состав экипажей кораблей Военно-морского флота задействован в снаряжении учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования. Они также выйдут в назначенные районы для патрулирования.
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