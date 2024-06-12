Минобороны показало кадры отработки ядерных испытаний с «Искандером». Видео

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Во время учений военные отрабатывают задачи по работе с "Искандером"
Во время учений военные отрабатывают задачи по работе с "Искандером" Фото:

В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил проходит интенсивная подготовка личного состава ракетного соединения Ленинградского военного округа. Военнослужащие отрабатывают задачи по работе с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“», — сообщил telegram-канал ведомства. Там же отметили, что во время учений военнослужащие получат специальные учебные боеприпасы, осуществят снаряжение ракет-носителей и скрытное перемещение в позиционный район. Это необходимо для подготовки к ракетным пускам в рамках отработки учебно-боевых задач.

Кроме того, личный состав экипажей кораблей Военно-морского флота задействован в снаряжении учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования. Они также выйдут в назначенные районы для патрулирования. 

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В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил проходит интенсивная подготовка личного состава ракетного соединения Ленинградского военного округа. Военнослужащие отрабатывают задачи по работе с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“», — сообщил telegram-канал ведомства. Там же отметили, что во время учений военнослужащие получат специальные учебные боеприпасы, осуществят снаряжение ракет-носителей и скрытное перемещение в позиционный район. Это необходимо для подготовки к ракетным пускам в рамках отработки учебно-боевых задач. Кроме того, личный состав экипажей кораблей Военно-морского флота задействован в снаряжении учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования. Они также выйдут в назначенные районы для патрулирования. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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