Медведев намекнул на расширение российских территорий

Медведев поздравил граждан картой России, в границах которой есть Украина
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Украина вошла в состав России на карте, которую показал Дмитрий Медеведев в честь государственного праздника Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России. В честь праздника он в своем telegram-канале прикрепил видео с российской картой, которая включает в себя территории Украины.

«С днем России!», — поздравил Дмитрий Медведев. На кадрах, опубликованных зампредом Совбеза, показана часть Евразии с определенного ракурса. Постепенно российская территория начинает окрашиваться в цвета триколора. Причем цвета также затрагивают и украинскую территорию. Таким образом Медведев намекнул на расширение России.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России. В честь праздника он в своем telegram-канале прикрепил видео с российской картой, которая включает в себя территории Украины. «С днем России!», — поздравил Дмитрий Медведев. На кадрах, опубликованных зампредом Совбеза, показана часть Евразии с определенного ракурса. Постепенно российская территория начинает окрашиваться в цвета триколора. Причем цвета также затрагивают и украинскую территорию. Таким образом Медведев намекнул на расширение России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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