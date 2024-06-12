Медведев намекнул на расширение российских территорий

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России. В честь праздника он в своем telegram-канале прикрепил видео с российской картой, которая включает в себя территории Украины.
«С днем России!», — поздравил Дмитрий Медведев. На кадрах, опубликованных зампредом Совбеза, показана часть Евразии с определенного ракурса. Постепенно российская территория начинает окрашиваться в цвета триколора. Причем цвета также затрагивают и украинскую территорию. Таким образом Медведев намекнул на расширение России.
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России. В честь праздника он в своем telegram-канале прикрепил видео с российской картой, которая включает в себя территории Украины. «С днем России!», — поздравил Дмитрий Медведев. На кадрах, опубликованных зампредом Совбеза, показана часть Евразии с определенного ракурса. Постепенно российская территория начинает окрашиваться в цвета триколора. Причем цвета также затрагивают и украинскую территорию. Таким образом Медведев намекнул на расширение России.