Политика Медведев намекнул на расширение российских территорий Медведев поздравил граждан картой России, в границах которой есть Украина 12 июня 2024 в 11:55 Размер текста - 17 + Украина вошла в состав России на карте, которую показал Дмитрий Медеведев в честь государственного праздника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России. В честь праздника он в своем telegram-канале прикрепил видео с российской картой, которая включает в себя территории Украины. «С днем России!», — поздравил Дмитрий Медведев. На кадрах , опубликованных зампредом Совбеза, показана часть Евразии с определенного ракурса. Постепенно российская территория начинает окрашиваться в цвета триколора. Причем цвета также затрагивают и украинскую территорию. Таким образом Медведев намекнул на расширение России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России. В честь праздника он в своем telegram-канале прикрепил видео с российской картой, которая включает в себя территории Украины. «С днем России!», — поздравил Дмитрий Медведев. На кадрах, опубликованных зампредом Совбеза, показана часть Евразии с определенного ракурса. Постепенно российская территория начинает окрашиваться в цвета триколора. Причем цвета также затрагивают и украинскую территорию. Таким образом Медведев намекнул на расширение России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям