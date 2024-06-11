В Екатеринбурге стартовали праздничные мероприятия в честь Дня России. Начались они с возложения цветов к памятнику первому президенту у «Ельцин Центра». Букеты оставили политический вице-губернатор Олег Чемезов, глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок и другие представители местной власти, общественники, сотрудники ЕЦ, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Вместе с Чемезовым и Гурченок цветы возложили депутат свердловского заксобрания Армен Карапетян, председатель областной Общественной палаты Александр Левин, член палаты Александр Емельянов, спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий, уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.
Возложение цветов к памятнику Ельцину в День России — традиционное мероприятие. В этот день в 1990 году приняли декларацию о государственном суверенитете РСФСР, а спустя год 12 июня прошли выборы, в ходе которых первым президентом стал Борис Ельцин.
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