Путин поздравил сограждан с Днем России

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России. В своем обращении он подчеркнул, что данный праздник в РФ отмечается с уважением к своей родине.
«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России!» — произнес Путин во время церемонии вручения государственных наград, которая проходила в Кремле. В своем выступлении глава государства отметил, что День России отмечается с уважением к стране, ее многовековой истории и великим достижениям предков.
Ранее с праздником россиян поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В своем обращении для граждан он выразил уверенность, что они сохранят и приумножат могущество Отечества.
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