Путин поздравил сограждан с Днем России

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Путин поздравил россиян с Днем России
Путин поздравил россиян с Днем России Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России. В своем обращении он подчеркнул, что данный праздник в РФ отмечается с уважением к своей родине.

«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России!» — произнес Путин во время церемонии вручения государственных наград, которая проходила в Кремле. В своем выступлении глава государства отметил, что День России отмечается с уважением к стране, ее многовековой истории и великим достижениям предков.

Ранее с праздником россиян поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В своем обращении для граждан он выразил уверенность, что они сохранят и приумножат могущество Отечества.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России. В своем обращении он подчеркнул, что данный праздник в РФ отмечается с уважением к своей родине. «Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России!» — произнес Путин во время церемонии вручения государственных наград, которая проходила в Кремле. В своем выступлении глава государства отметил, что День России отмечается с уважением к стране, ее многовековой истории и великим достижениям предков. Ранее с праздником россиян поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В своем обращении для граждан он выразил уверенность, что они сохранят и приумножат могущество Отечества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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