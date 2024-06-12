Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем России выразил уверенность, что граждане страны сохранят и приумножат могущество Отечества. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм.
«Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм», — отметил Мишустин. Его сообщение опубликовано на сайте РПЦ. Мишустин выразил уверенность, что вместе россияне смогут сохранить и приумножить могущество Отчизны и укрепить суверенитет страны.
Михаил Мишустин назвал Россию великой страной с тысячелетней историей и уникальным культурным наследием. Он заявил, что от гражданской ответственности каждого россиянина зависят настоящее и будущее страны, и призвал к единению усилий.
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