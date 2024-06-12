Мишустин обратился к гражданам РФ в День России

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Мишустин поздравил россиян с Днем России
Мишустин поздравил россиян с Днем России Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем России выразил уверенность, что граждане страны сохранят и приумножат могущество Отечества. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм. 

«Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм», — отметил Мишустин. Его сообщение опубликовано на сайте РПЦ. Мишустин выразил уверенность, что вместе россияне смогут сохранить и приумножить могущество Отчизны и укрепить суверенитет страны. 

Михаил Мишустин назвал Россию великой страной с тысячелетней историей и уникальным культурным наследием. Он заявил, что от гражданской ответственности каждого россиянина зависят настоящее и будущее страны, и призвал к единению усилий.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем России выразил уверенность, что граждане страны сохранят и приумножат могущество Отечества. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм.  «Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм», — отметил Мишустин. Его сообщение опубликовано на сайте РПЦ. Мишустин выразил уверенность, что вместе россияне смогут сохранить и приумножить могущество Отчизны и укрепить суверенитет страны.  Михаил Мишустин назвал Россию великой страной с тысячелетней историей и уникальным культурным наследием. Он заявил, что от гражданской ответственности каждого россиянина зависят настоящее и будущее страны, и призвал к единению усилий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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