Суд ЕС дал ответ российской госкорпорации об отмене санкций

ЕС отклонил запрос ВЭБ.РФ о пересмотре санкций
Суд Евросоюза отклонил запрос ВЭБ.РФ о пересмотре санкционной политики. Об этом говорится в официальном документе, направленном в ответ госкорпорации.
«Иск отклонен. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна оплатить помимо собственных расходов расходы, понесенные Советом ЕС», — сообщает РБК со ссылкой на документ ЕС.
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