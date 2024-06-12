Суд ЕС дал ответ российской госкорпорации об отмене санкций

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ЕС отклонил запрос ВЭБ.РФ о пересмотре санкций Фото:

Суд Евросоюза отклонил запрос ВЭБ.РФ о пересмотре санкционной политики. Об этом говорится в официальном документе, направленном в ответ госкорпорации.

«Иск отклонен. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна оплатить помимо собственных расходов расходы, понесенные Советом ЕС», — сообщает РБК со ссылкой на документ ЕС.

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Суд Евросоюза отклонил запрос ВЭБ.РФ о пересмотре санкционной политики. Об этом говорится в официальном документе, направленном в ответ госкорпорации. «Иск отклонен. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна оплатить помимо собственных расходов расходы, понесенные Советом ЕС», — сообщает РБК со ссылкой на документ ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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