Мединский предложил пересмотреть смысл Дня России

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Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир, портрет
Стране нужно забыть про Декларацию о госсуверенитете, заявил Владимир Мединский Фото:

Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил пересмотреть смысл Дня России. По его мнению, нужно забыть про Декларацию о госсуверенитете и считать праздник днем, когда отмечается 1200-летняя история государства.

«Надо, безусловно, забыть про эту Декларацию о госсуверенитете», — сказал Мединский в эфире СоловьевLive, отрывок опубликован в telegram-канале «Соловьев». Он добавил, что День России должен быть днем, когда страна отмечает 1200-летнюю непрерывную историю российского государства.

12 июня отмечается День России. Главный для страны праздник ведет свое начало с 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России. В своем обращении он подчеркнул, что данный праздник отмечается с уважением к своей Родине.

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Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил пересмотреть смысл Дня России. По его мнению, нужно забыть про Декларацию о госсуверенитете и считать праздник днем, когда отмечается 1200-летняя история государства. «Надо, безусловно, забыть про эту Декларацию о госсуверенитете», — сказал Мединский в эфире СоловьевLive, отрывок опубликован в telegram-канале «Соловьев». Он добавил, что День России должен быть днем, когда страна отмечает 1200-летнюю непрерывную историю российского государства. 12 июня отмечается День России. Главный для страны праздник ведет свое начало с 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России. В своем обращении он подчеркнул, что данный праздник отмечается с уважением к своей Родине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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