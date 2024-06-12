Мединский предложил пересмотреть смысл Дня России

12 июня 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Стране нужно забыть про Декларацию о госсуверенитете, заявил Владимир Мединский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил пересмотреть смысл Дня России. По его мнению, нужно забыть про Декларацию о госсуверенитете и считать праздник днем, когда отмечается 1200-летняя история государства. «Надо, безусловно, забыть про эту Декларацию о госсуверенитете», — сказал Мединский в эфире СоловьевLive, отрывок опубликован в telegram-канале «Соловьев». Он добавил, что День России должен быть днем, когда страна отмечает 1200-летнюю непрерывную историю российского государства. 12 июня отмечается День России. Главный для страны праздник ведет свое начало с 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России. В своем обращении он подчеркнул, что данный праздник отмечается с уважением к своей Родине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил пересмотреть смысл Дня России. По его мнению, нужно забыть про Декларацию о госсуверенитете и считать праздник днем, когда отмечается 1200-летняя история государства. «Надо, безусловно, забыть про эту Декларацию о госсуверенитете», — сказал Мединский в эфире СоловьевLive, отрывок опубликован в telegram-канале «Соловьев». Он добавил, что День России должен быть днем, когда страна отмечает 1200-летнюю непрерывную историю российского государства. 12 июня отмечается День России. Главный для страны праздник ведет свое начало с 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России. В своем обращении он подчеркнул, что данный праздник отмечается с уважением к своей Родине.