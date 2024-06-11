11 июня 2024

Поклонница упала в обморок на концерте поп-звезд в Екатеринбурге. Видео

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, здравоохранение, город екатеринбург, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Пострадавшей оказали необходимую помощь Фото:

В Екатеринбурге проходит первый для Урала фестиваль «Блогеры России». В фан-зоне парка Маяковского собрались блогеры и музыканты, среди которых одна из самых ротируемых групп по радио в РФ (по версии TopHit) Filatov & Karas. В 30-градусную жару некоторым зрителям стало плохо, одна из зрительниц упала в обморок, передает корреспондент URA.RU.

«В один момент девушке, которая стояла у сцены, резко стало плохо, она упала. Горожанке дали воды рядом стоящие люди, тут же подбежали охранники и организаторы, ее увели», — сообщает корреспондент.

Filatov & Karas последний раз выступали бесплатно в Екатеринбурге в 2022 году — тогда они стали хедлайнерами Дня города. Музыканты имеют огромный послужной список: у проекта 15 мульти-платиновых, золотых и бриллиантовых синглов, более 1 млрд просмотров на клипах и живых выступлениях, а также они единственные артисты из России, кто вошел в рейтинг SHAZAM ALL TIME TOP 100. В этот раз бесплатное выступление они подарили екатеринбуржцам на День России, где исполнили свои главные хиты — «Возьми мою душу», «Amore море, goodbye», «Мимо меня» и другие. После концерта фанаты смогут взять автограф.

Также сегодня на фестивале «Блогеры России» поклонники могут задать вопросы Милане Хаметовой и Gazan. Сережа ОМГ расскажет о том, как правильно реагировать на хейт в интернете и справляться с буллингом в школе.

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В Екатеринбурге проходит первый для Урала фестиваль «Блогеры России». В фан-зоне парка Маяковского собрались блогеры и музыканты, среди которых одна из самых ротируемых групп по радио в РФ (по версии TopHit) Filatov & Karas. В 30-градусную жару некоторым зрителям стало плохо, одна из зрительниц упала в обморок, передает корреспондент URA.RU. «В один момент девушке, которая стояла у сцены, резко стало плохо, она упала. Горожанке дали воды рядом стоящие люди, тут же подбежали охранники и организаторы, ее увели», — сообщает корреспондент. Filatov & Karas последний раз выступали бесплатно в Екатеринбурге в 2022 году — тогда они стали хедлайнерами Дня города. Музыканты имеют огромный послужной список: у проекта 15 мульти-платиновых, золотых и бриллиантовых синглов, более 1 млрд просмотров на клипах и живых выступлениях, а также они единственные артисты из России, кто вошел в рейтинг SHAZAM ALL TIME TOP 100. В этот раз бесплатное выступление они подарили екатеринбуржцам на День России, где исполнили свои главные хиты — «Возьми мою душу», «Amore море, goodbye», «Мимо меня» и другие. После концерта фанаты смогут взять автограф. Также сегодня на фестивале «Блогеры России» поклонники могут задать вопросы Милане Хаметовой и Gazan. Сережа ОМГ расскажет о том, как правильно реагировать на хейт в интернете и справляться с буллингом в школе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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