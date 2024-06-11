Поклонница упала в обморок на концерте поп-звезд в Екатеринбурге. Видео

12 июня 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Пострадавшей оказали необходимую помощь Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге проходит первый для Урала фестиваль «Блогеры России». В фан-зоне парка Маяковского собрались блогеры и музыканты, среди которых одна из самых ротируемых групп по радио в РФ (по версии TopHit) Filatov & Karas. В 30-градусную жару некоторым зрителям стало плохо, одна из зрительниц упала в обморок, передает корреспондент URA.RU. «В один момент девушке, которая стояла у сцены, резко стало плохо, она упала. Горожанке дали воды рядом стоящие люди, тут же подбежали охранники и организаторы, ее увели», — сообщает корреспондент. Filatov & Karas последний раз выступали бесплатно в Екатеринбурге в 2022 году — тогда они стали хедлайнерами Дня города. Музыканты имеют огромный послужной список: у проекта 15 мульти-платиновых, золотых и бриллиантовых синглов, более 1 млрд просмотров на клипах и живых выступлениях, а также они единственные артисты из России, кто вошел в рейтинг SHAZAM ALL TIME TOP 100. В этот раз бесплатное выступление они подарили екатеринбуржцам на День России, где исполнили свои главные хиты — «Возьми мою душу», «Amore море, goodbye», «Мимо меня» и другие. После концерта фанаты смогут взять автограф. Также сегодня на фестивале «Блогеры России» поклонники могут задать вопросы Милане Хаметовой и Gazan. Сережа ОМГ расскажет о том, как правильно реагировать на хейт в интернете и справляться с буллингом в школе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге проходит первый для Урала фестиваль «Блогеры России». В фан-зоне парка Маяковского собрались блогеры и музыканты, среди которых одна из самых ротируемых групп по радио в РФ (по версии TopHit) Filatov & Karas. В 30-градусную жару некоторым зрителям стало плохо, одна из зрительниц упала в обморок, передает корреспондент URA.RU. «В один момент девушке, которая стояла у сцены, резко стало плохо, она упала. Горожанке дали воды рядом стоящие люди, тут же подбежали охранники и организаторы, ее увели», — сообщает корреспондент. Filatov & Karas последний раз выступали бесплатно в Екатеринбурге в 2022 году — тогда они стали хедлайнерами Дня города. Музыканты имеют огромный послужной список: у проекта 15 мульти-платиновых, золотых и бриллиантовых синглов, более 1 млрд просмотров на клипах и живых выступлениях, а также они единственные артисты из России, кто вошел в рейтинг SHAZAM ALL TIME TOP 100. В этот раз бесплатное выступление они подарили екатеринбуржцам на День России, где исполнили свои главные хиты — «Возьми мою душу», «Amore море, goodbye», «Мимо меня» и другие. После концерта фанаты смогут взять автограф. Также сегодня на фестивале «Блогеры России» поклонники могут задать вопросы Милане Хаметовой и Gazan. Сережа ОМГ расскажет о том, как правильно реагировать на хейт в интернете и справляться с буллингом в школе.