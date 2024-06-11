На набережной Камы в Перми проходит празднование Дня города и Дня России

Гости праздника пришли посмотреть на выступления артистов
Для жителей и гостей Перми на набережной Камы проводят празднование Дня России и Дня города. На праздничной площадке собирается все больше пермяков, несмотря на жаркую погоду, передает корреспондент URA.RU.
«На набережной много народу, все смотрят выступления артистов. Дети рисуют, участвуют в соревнованиях по фехтованию. Некоторые пермяки в жару охлаждаются мороженым, а другие загорают», — рассказывает корреспондент.
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