11 июня 2024

На набережной Камы в Перми проходит празднование Дня города и Дня России. Фотогалерея

На набережной Камы в Перми проходит празднование Дня города и Дня России
© Служба новостей «URA.RU»
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Движуха на набережной в день города. Пермь
Гости праздника пришли посмотреть на выступления артистов Фото:

Для жителей и гостей Перми на набережной Камы проводят празднование Дня России и Дня города. На праздничной площадке собирается все больше пермяков, несмотря на жаркую погоду, передает корреспондент URA.RU.

«На набережной много народу, все смотрят выступления артистов. Дети рисуют, участвуют в соревнованиях по фехтованию. Некоторые пермяки в жару охлаждаются мороженым, а другие загорают», — рассказывает корреспондент.

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Для жителей и гостей Перми на набережной Камы проводят празднование Дня России и Дня города. На праздничной площадке собирается все больше пермяков, несмотря на жаркую погоду, передает корреспондент URA.RU. «На набережной много народу, все смотрят выступления артистов. Дети рисуют, участвуют в соревнованиях по фехтованию. Некоторые пермяки в жару охлаждаются мороженым, а другие загорают», — рассказывает корреспондент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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