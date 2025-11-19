Города Пермского края претендуют на звание обладателя самой интересной архитектуры в России

Минстрой России объявил среди городов страны конкурс на обладателя самой интересной архитектуры. Выбирать победителя предстоит самим россиянам. Среди претендентов из Пермского края в список для голосования вошли Пермь, Оса, Усолье, Чердынь, Соликамск и Кунгур.

«В Перми есть здания разных стилей: классицизм, провинциальное барокко, модерн, конструктивизм и другие. Например, Спасо-Преображенский собор — образец русского классицизма, признан памятником архитектуры и градостроительства федерального значения. Железнодорожный вокзал „Пермь I“ действует с 1879 года, признан одним из памятников культурного наследия России», — отмечают авторы конкурса некоторые достопримечательности столицы Прикамья.

В Осе организаторы голосования отмечают Свято-Троицкий собор, в Кунгуре усадьбу купца Е. Я. Дубинина, в Соликамске весь центральный архитектурный ансамбль, который включает Троицкий собор, Соборную колокольню, Богоявленскую и Воскресенскую церкви и Дом воеводы. Уникальный историко-архитектурный комплекс Усолья включает в себя более четырех десятков старинных зданий, указывают они. В Чердыни на одно из первых мест ставят Каменный храм Воскресения Христова и Ильинскую церковь. Проголосовать за свой вариант можно в telegram-канале «Проектная дирекция Минстроя России».