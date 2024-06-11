Пермяк, который ехал в автобусе, снял видео во время ДТП

Момент с ДТП с автобусом попал на видео
Пермяк, который ехал в автобусе по дороге «Пермь-Березники», снял момент ДТП на видео. Видеозапись опубликована в соцсетях и мессенджерах.
«По словам очевидцев, перед тем, как автобус перевернулся, они слышали скрежет. После этого водитель упал в проход, потерял управление. После этого транспорт улетел в кювет», — пишут в telegram-канале Ural Mash, опубликовав видео с моментом ДТП.
Авария произошла днем 12 июня на дороге «Пермь-Березники». Рейсовый автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали 12 человек.
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