11 июня 2024

Пермяк, который ехал в автобусе, снял видео во время ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, водитель автобуса, водитель, автобус, пассжиры автобуса
Момент с ДТП с автобусом попал на видео Фото:

Пермяк, который ехал в автобусе по дороге «Пермь-Березники», снял момент ДТП на видео. Видеозапись опубликована в соцсетях и мессенджерах.

«По словам очевидцев, перед тем, как автобус перевернулся, они слышали скрежет. После этого водитель упал в проход, потерял управление. После этого транспорт улетел в кювет», — пишут в telegram-канале Ural Mash, опубликовав видео с моментом ДТП.

Авария произошла днем 12 июня на дороге «Пермь-Березники». Рейсовый автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали 12 человек.

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Пермяк, который ехал в автобусе по дороге «Пермь-Березники», снял момент ДТП на видео. Видеозапись опубликована в соцсетях и мессенджерах. «По словам очевидцев, перед тем, как автобус перевернулся, они слышали скрежет. После этого водитель упал в проход, потерял управление. После этого транспорт улетел в кювет», — пишут в telegram-канале Ural Mash, опубликовав видео с моментом ДТП. Авария произошла днем 12 июня на дороге «Пермь-Березники». Рейсовый автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали 12 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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